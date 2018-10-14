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أخبار البلد

الصحفيين تطالب وزير التعليم بتفسير قرار منع الإعلام من دخول المدارس

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:54 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تتواصل نقابة الصحفيين مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، للوصول لحقيقة القرار الصادر بمنع محرري ومراسلي الإعلام المرئي والمسموع والإلكترونى من دخول المدارس والإدارات التعليمية.

وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يجب على وزير التربية والتعليم تفسير هذا القرار.

وأضاف زكريا، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لابد من سؤال الوزير حول تفسير هذا القرار، خاصة أن هناك تعاونا مشتركا بين الوزارة والمؤسسات الصحفية والإعلامية، كما أن هناك تعاونا مثمرا بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الإعلامية والصحفية، ولا أعتقد أن يكون هناك قرار مثل ذلك".

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