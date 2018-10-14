جريمة بشعة .. أب حاول قتل ابنه فبترت ساقه

"انقلب السحر على الساحر".. مثل شعبي شهير يعبر باختصار عن تلك الجريمة، فقد رغب أب سبعيني في قتل ابنه بالمنشار ولكن الأمر انتهى ببتر ساق الأب نفسه.



ففي يونيو الماضي، قام أب يدعى "دوجلاس فيرجسون" ويبلغ من العمر 76 عامًا، بمحاولة قتل ابنه مستخدمًا المنشار الكهربائي، بينما قاوم الأبن أبيه مدافعًا عن نفسه، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل "البريطانية.



وفي أثناء قيام الابن في الدفاع عن نفسه، وجه المنشار إلى أبيه ليحدث عن ذلك بتر ساق الأب، وحين وصلت الإسعاف إلى المنزل حيث مسرح الجريمة على الطريق السريع الأمريكي رقم 421، وجدوا الأب بقدمه النازفة عند وصولهم إلى مكان الحادث.



وبعد التحقيقات الجنائية ظل "فيرجسون" محتجزًا من وقتها حتى كتب له الخروج اليوم بكفالة قدرها 25.000 دولار.