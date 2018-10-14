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أخبار العالم

إصابة ضابطي شرطة أثناء محاولتهما إيقاف سيارة مسلحة في بلجيكا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:52 م
الشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية
دعاء ابوهشيمة
أعلنت الشرطة البلجيكية، اليوم الأحد، عن إصابة 2 من الضباط أثناء محاولتهما إيقاف سيارة مشبوهة في بلجيكا، حيث فتح المهاجمون النار وهربوا.

ووفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية، قالت الشرطة في تغريدة لها: نتمنى الشفاء العاجل إلى اثنين من زملائنا الذين أصيبو في إطلاق نار الليلة الماضية". 

وأكد ذلك رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل، ووزير الداخلية يان جامبون، وأعربا عن دعمهما للضابطين وعائلاتهما وأصدقائهما.

وقال وزير الداخلية في رسالته على تويتر: أوزار ضابطي الشرطة المصابين في إطلاق النار، يجب أن نكون متشددين إزاء هؤلاء الذين يهاجمون وكالات تطبيق القانون.

ووفقًا لمحطة التلفزيون البلجيكية «أر بي تي إف»، كانت الشرطة تطارد سيارة مشبوهة، على طريق بالقرب من مقاطعة لييج الشرقية، عندما قاموا بإطلاق النيران وفروا هاربين.

ووجد خبراء المقذوفات أن المهاجمين استخدموا أسلحة ذات عيار كبير، وتقوم الشرطة حاليًا بالبحث عنهم وتحديد هويتهم.

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