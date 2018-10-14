ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الحسيني: الإنسان عاش في مصر قبل 150 ألف عام وجفاف الصحراء دفعه إلى وادي النيل ..صور

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:47 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف نادر الحسيني، المدرس مساعد بآثار جامعة القاهرة والمتخصص في عصور ما قبل التاريخ، عدة حقائق مهمة عن تواجد الإنسان في مصر، مشيرا إلي أنه بدأ منذ ما يقرب من 150 ألف عام، حيث وجدت آثار بشرية وحيوانية ونباتية في الصحراء الغربية تدل على ذلك.

وقال في كلمة ألقاها ضمن ملتقي الصحاري والبحيرات في عصور ما قبل التاريخ، الذي انطلق اليوم الأحد بالتعاون بين وزارة الآثار ومركز الآثار الإيطالي، بمناسبة مرور ٣٠ عامًا علي أعمال البعثة الإيطالية في واحة الفرافرة، إن الصحراء الغربية لم تكن على صورتها الحالية وإنما كان فيها العديد من بحيرات المياه العذبة التي مكنت الإنسان من العيش فيها، ومن المعروف أن التاريخ يبدأ في مصر منذ 3500 عام ق.م.

وأضاف أن الأبحاث والحفائر في الصحراء الغربية أثبتت أن مصر عرفت الإنسان المتحضر منذ 6000 عام ق. م، حيث تم العثور على أدوات حجرية مختلفة تخص الإنسان في هذه المرحلة، وقد عثرت البعثة على ما يقرب من 700 موقع أثري من عصور ما قبل التاريخ.

وكشف أن العوامل المناخية وتغير الأجواء في الصحراء الغربية وجفاف مياهها أدي لإختفاء نباتاتها ،مما دفع الإنسان إلى البحث عن مكان جديد يستقر فيه، فارتحل إلى منطقة وادي النيل، حيث بدأت التجمعات البشرية في التكون ونشأ إقليمي الشمال والجنوب.

وتابع: بدأ صراع التوحيد حتى تم على يد نعارمر أو نارمر أو مينا كما هو مشهور، حيث أصبح هو موحد القطرين واصطلح على أن تاريخ هذا التوحيد كان 3500 ق .م.

وقال ان البعثة الإيطالية المصرية عثرت في منطقة شمال ليبيا على كهف مأهول ينتمي إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث لا زال الكهف مستخدما حتى الآن أي أن عمره يقرب من 6000 عام ق. م. 

ومن المعروف تاريخيًا أن التاريخ يبدأ في مصر منذ 3500 عام ق.م، ولكن أثبتت الأبحاث والحفائر في الصحراء الغربية أن مصر عرفت الإنسان المتحضر منذ 6000 عام ق. م، حيث تم العثور على أدوات حجرية مختلفة تخص الإنسان في هذه المرحلة.

الحسيني: الإنسان عاش في مصر قبل 150 ألف عام وجفاف الصحراء دفعه إلى وادي النيل ..صور
الحسيني: الإنسان عاش في مصر قبل 150 ألف عام وجفاف الصحراء دفعه إلى وادي النيل ..صور
الحسيني: الإنسان عاش في مصر قبل 150 ألف عام وجفاف الصحراء دفعه إلى وادي النيل ..صور
الحسيني: الإنسان عاش في مصر قبل 150 ألف عام وجفاف الصحراء دفعه إلى وادي النيل ..صور
الحسيني: الإنسان عاش في مصر قبل 150 ألف عام وجفاف الصحراء دفعه إلى وادي النيل ..صور

ترشيحاتنا

السعودية تشكر الجميع وترامب.. لهذا السبب

للمرة الأولى لرئيس دولة أجنبية .. السيسي يلقي كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي

كاتب سعودي: المملكة ستتخذ إجراءات تهز اقتصاد العالم حال تعرضها لعقوبات ..فيديو

غنوة سليمان: أنا بخير ومازلت على قيد الحياة

زيادة نشاط المخابرات الإيرانية يثير الذعر في أوروبا وأمريكا

إعلان مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى دور الـ 16 لكأس زايد للأبطال

كاتب سعودي يحذر من مفاجآت إذا فرضت واشنطن عقوبات ضد الرياض

كشف غموض مقتل ربه منزل بشقتها خنقا بالجيزة

الوزراء ينفي مخاطر تعرض مصر لتسونامي مدمر

أحمد موسى: السعودية تستحوذ على 12% من بترول العالم.. فيديو

ولي عهد دبي: السعودية الأب والأم لدول الخليج.. فيديو

شاهد.. دينا الشربيني تقبّل عمرو دياب في حفل عيد ميلاده

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

طريقة تصوير كليب نساي تغيرت بسببه.. حذاء شيرين بطل 3 أزمات فنية .. صور

إطلالة ملكية.. يوجيني تكسر القاعدة بفستان لمصمم أمريكي.. صور

فيديو

أحمد موسى يحذر من فوضى عارمة في الشرق الأوسط بحلول 5 نوفمبر ..فيديو
شوقي: منظومة التعليم في مصر تشهد نقلة جديدة من نوعها قريبا
كاتب سعودي: المملكة ستتخذ إجراءات تهز اقتصاد العالم حال تعرضها لعقوبات ..فيديو
124.5 مليار جنيه إجمالي دعم المنتجات البترولية سنويا ..فيديو
أحمد موسى: السعودية تستحوذ على 12% من بترول العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟