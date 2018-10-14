الحسيني: الإنسان عاش في مصر قبل 150 ألف عام وجفاف الصحراء دفعه إلى وادي النيل ..صور

كشف نادر الحسيني، المدرس مساعد بآثار جامعة القاهرة والمتخصص في عصور ما قبل التاريخ، عدة حقائق مهمة عن تواجد الإنسان في مصر، مشيرا إلي أنه بدأ منذ ما يقرب من 150 ألف عام، حيث وجدت آثار بشرية وحيوانية ونباتية في الصحراء الغربية تدل على ذلك.





وقال في كلمة ألقاها ضمن ملتقي الصحاري والبحيرات في عصور ما قبل التاريخ، الذي انطلق اليوم الأحد بالتعاون بين وزارة الآثار ومركز الآثار الإيطالي، بمناسبة مرور ٣٠ عامًا علي أعمال البعثة الإيطالية في واحة الفرافرة، إن الصحراء الغربية لم تكن على صورتها الحالية وإنما كان فيها العديد من بحيرات المياه العذبة التي مكنت الإنسان من العيش فيها، ومن المعروف أن التاريخ يبدأ في مصر منذ 3500 عام ق.م.





وأضاف أن الأبحاث والحفائر في الصحراء الغربية أثبتت أن مصر عرفت الإنسان المتحضر منذ 6000 عام ق. م، حيث تم العثور على أدوات حجرية مختلفة تخص الإنسان في هذه المرحلة، وقد عثرت البعثة على ما يقرب من 700 موقع أثري من عصور ما قبل التاريخ.





وكشف أن العوامل المناخية وتغير الأجواء في الصحراء الغربية وجفاف مياهها أدي لإختفاء نباتاتها ،مما دفع الإنسان إلى البحث عن مكان جديد يستقر فيه، فارتحل إلى منطقة وادي النيل، حيث بدأت التجمعات البشرية في التكون ونشأ إقليمي الشمال والجنوب.





وتابع: بدأ صراع التوحيد حتى تم على يد نعارمر أو نارمر أو مينا كما هو مشهور، حيث أصبح هو موحد القطرين واصطلح على أن تاريخ هذا التوحيد كان 3500 ق .م.





وقال ان البعثة الإيطالية المصرية عثرت في منطقة شمال ليبيا على كهف مأهول ينتمي إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث لا زال الكهف مستخدما حتى الآن أي أن عمره يقرب من 6000 عام ق. م.





ومن المعروف تاريخيًا أن التاريخ يبدأ في مصر منذ 3500 عام ق.م، ولكن أثبتت الأبحاث والحفائر في الصحراء الغربية أن مصر عرفت الإنسان المتحضر منذ 6000 عام ق. م، حيث تم العثور على أدوات حجرية مختلفة تخص الإنسان في هذه المرحلة.