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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالإسكندرية الصحراوي

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 04:03 م
صورة أرشيفية - نقل
صورة أرشيفية - نقل مصابين
أحمد مهدي
أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات علي طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي، بالمنطقة الثالثة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار اليه بالكيلو 26، وعلي الفور وجه اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بسرعة رفع حطام الحادث.

وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم س ط ص 2865، بالطريق المشار إليه في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلي القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انحراف واصطدام السيارة رقم 205440 ملاكي اسكندرية، والسيارة رقم س م ف 4638 من الخلف.

نتج عن الحادث إصابة قائدي السيارات، وكذا إصابة "عماد، ع" فني كهرباء، تصادف وقوفه علي جهة يمين الطريق، وتم نقلهم جميعا لمستشفي مصطفى كامل.

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