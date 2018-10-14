ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تحرير 203 مخالفات مرافق وإشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص بشوارع المحلة ..صور

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:25 م
مخالفة مرافق واشغالات
مخالفة مرافق واشغالات
أحمد على
تمكنت الأجهزة الامنية بالغربية اليوم من تحرير 203 مخالفة مرافق واشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص فى حملات مكبرة بشوارع المحلة .

وجاء ذلك فى إطار خطة وزارة الداخلية بضرورة النزول إلى الشارع وإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون وردع كافة المخالفين على مستوى المحافظة.

أسفرت الحملات عن تحرير 203 مخالفة مرافق وإشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص فى حملات مكبرة بشوارع المحلة وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .
تحرير 203 مخالفات مرافق وإشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص بشوارع المحلة ..صور
تحرير 203 مخالفات مرافق وإشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص بشوارع المحلة ..صور
تحرير 203 مخالفات مرافق وإشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص بشوارع المحلة ..صور
تحرير 203 مخالفات مرافق وإشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص بشوارع المحلة ..صور
تحرير 203 مخالفات مرافق وإشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص بشوارع المحلة ..صور
تحرير 203 مخالفات مرافق وإشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص بشوارع المحلة ..صور
تحرير 203 مخالفات مرافق وإشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص بشوارع المحلة ..صور
تحرير 203 مخالفات مرافق وإشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص بشوارع المحلة ..صور
تحرير 203 مخالفات مرافق وإشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص بشوارع المحلة ..صور
تحرير 203 مخالفات مرافق وإشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص بشوارع المحلة ..صور

ترشيحاتنا

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2019

الزمالك يتجنب خصم 6 نقاط من رصيده في الدوري الممتاز

جريمة بشعة .. أب حاول قتل ابنه فبترت ساقه

بوحة قتيل الحوامدية.. طلب إجازة من التجنيد.. فحصل عليها للأبد.. صور

أحست بقرب أجلها.. فتاة منوفية تناشد الأهالي بحضور صلاة جنازتها

رئيس محكمة الجنايات لمتهمي أنصار الشريعة: إنكم أبعد ما تكونوا عن تعاليم الإسلام..فيديو وصور

مواطنون عن غلق المقاهى 12 ليلا: إحنا دولة مابتنامش.. فيديو

طبيب يكشف سبب مرض تامر حسني.. فيديو

وفاة الفنان القطري عبد العزيز الجاسم

بعد محمد صلاح .. صفعة جديدة لليفربول قبل استئناف الدوري الإنجليزي

رد ناري من رئيس الشورى السعودي على مزاعم مقتل خاشقجي

أمين الفتوى يوضح حكم تعطر المرأة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمنة يطلق إشارة البدء في مبادرة السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة.. صور

محافظ الشرقية ينقل عجوزا بسيارة شرطة لمقر التضامن الاجتماعي لاستخراج معاش تكافل

وزير التنمية المحلية يفتتح 8 مشروعات خدمية بالوادى الجديد بتكلفة 17 مليون جنيه

محافظ البحيرة فى زيارة مفاجئة لمستشفى الصدر بدمنهور.. صور

البحيرة تزرع 300 شجرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.. صور

فيديو

ضبط مصنعين لتصنيع الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بالجيزة .. فيديو وصور
توقعات تفاؤلية من صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري ..فيديو
قنصل روسيا بالغردقة يكشف موعد عودة السياحة لمصر.. فيديو
مدبولي يستقبل رئيس جمهورية تتارستان .. فيديو وصور
مهاب مميش يكشف عن تفاصيل اتفاقية إنشاء أول أكاديمية للاستزراع السمكي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟