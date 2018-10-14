تحرير 203 مخالفات مرافق وإشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص بشوارع المحلة ..صور

تمكنت الأجهزة الامنية بالغربية اليوم من تحرير 203 مخالفة مرافق واشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص فى حملات مكبرة بشوارع المحلة .



وجاء ذلك فى إطار خطة وزارة الداخلية بضرورة النزول إلى الشارع وإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون وردع كافة المخالفين على مستوى المحافظة.



أسفرت الحملات عن تحرير 203 مخالفة مرافق وإشغالات وإزالة 13 كشك غير مرخص فى حملات مكبرة بشوارع المحلة وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .

