لجنة الصناعة تعتزم استدعاء 3 وزراء من حكومة مدبولى إلى البرلمان

وافق أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر اليوم، على خطة العمل التي عرضها رئيس اللجنة، ووضع كافة الإضافات التي قدمها الأعضاء فى الحسبان.





واتفق أعضاء اللجنة على أن يكون أول وزير تُوجه له اللجنة الدعوة لحضور اجتماعاتها هم وزير قطاع الأعمال العام يليه وزراء الصناعة ثم الثروة المعدنية، وطالب محمد السويدى القيادى بائتلاف دعم بدعوة رئيس هيئة التنمية الصناعية.



