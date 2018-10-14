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أخبار البلد

الحكومة تنفي توقف نظام صرف المرتبات إلكترونيًا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 04:06 م
صدى البلد
محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية خلال الفترة القادمة وإلغاء صرف المرتبات إلكترونيًا لموظفي الدولة خاصة عقب حدوث عطل وتوقف النظام الإلكتروني يومي 3 و4 أكتوبر الجاري.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتوقف العمل بمنظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية، مشددةً على انتظام العمل بصورة كاملة بمنظومة المدفوعات الإلكترونية واستمرار صرف المرتبات إلكترونيًا لموظفي الدولة، مشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إحداث البلبلة وإثارة غضب موظفي الدولة.

وأكدت الوزارة أن منظومة المدفوعات الحكومية الالكترونية تشهد تطورات غير مسبوقة، حيث بلغ معدل العمليات المالية المنفذة إلكترونيًا خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و4 أكتوبر الحالي نحو 815 ألف مدفوعة تخص المرتبات فقط طبقًا لتقارير أنظمة المراقبة الإلكترونية، ووصل معدل القيود اليومية المسجلة على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية نحو 60 ألف قيد يوميًا وهو ما يؤكد أن نظام المدفوعات المالية الحكومية التي تتم بصورة إلكترونية يعمل بأعلى كفاءة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تبذل جهودا حثيثة لإرساء التحول الإلكتروني للمنظومات المالية الحكومية من خلال بناء الشبكة المالية الحكومية, التي تربط حاليًا بشكل كامل جميع الجهات الحكومية مع وزارة المالية, إلى جانب جهود إنشاء نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وربطه بمنظومة الدفع الإلكترونية, وحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.‏

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