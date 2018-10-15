اقتصادية البرلمان تكشف أبرز ملامح أجندتها خلال دور الانعقاد الرابع

قال النائب محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة الاقتصادية من المقرر أن تناقش خلال اجتماعاتها الفترة المقبلة بدور الانعقاد الرابع التى تبدأ يوم 12 أكتوبر كل مشروعات القوانين المحالة إليها من اللجان النوعية بالبرلمان.



وأشار عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستناقش أيضا خلال اجتماعاتها القروض والمنح المحاله إليها، حتى لا يتم تعطيلها، خاصة وأنها تتعلق بالمواطن المصري، بالإضافه إلى مراجعة بعض المواد في قانون الاستثمار التي تحتاج إلى التعديل.



وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن أبرز القانون التي يجب أن يصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع في قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم خاصة وأنها تعتبر من القوانين المعلقة والتي يجب الانتهاء منها سريعا.

