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حوادث

شاب يشعل النار في معرض للأجهزة الكهربائية لمنع والده من الزواج

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:37 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
ايمن رياض
أشعل شاب بمركز ديرمواس جنوب المنيا في العقد الثاني من عمره النيران بمعرض أجهزة كهربائية مستخدما زجاجات مولوتوف لرفضه زواج والده من شقيقة صاحب المعرض.

كان مساعد وزير الداخليه لامن المنيا قد تلقي اخطارا مدير مباحث المديريه بورود بلاغ من محمود .م 32 سنه صاحب معرض اجهزة كهربائية مقيم بقرية اسمو العروس بديرمواس بقيام مجهولين بحرق معرض الاجهزة الكهربائية الذي يمتلكه

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة رئيس مباحث المديرية و رئيس مباحث المركز ومعاونه فتبين قيام م.ا 23 سنه فلاح ومقيم بذات الناحيه بارتكاب الواقعة انتقاما من والده الذي كان ينوي الزواج ثانية من شقيقه صاحب المعرض وكان يستعد لإتمام اجراءات الزفاف مما اثار حفيظته فقام بحرق المعرض مستخدما زجاجات المولوتوف وتحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابه لتولي التحقيق.

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