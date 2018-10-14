طريقة تصوير كليب نساي تغيرت بسببه.. حذاء شيرين بطل 3 أزمات فنية .. صور

على خلفية الواقعة الشهيرة التي تعرضت لها شيرين في برنامج the voice بسبب حذائها، لا يزال حذاء شيرين حتى الآن سببا في إثارة الجدل حولها من جديد حيث تسبب مؤخرا في تغيير خطط مخرج كليب "نساي" الذي غير طريقة التصوير بسبب الحذاء.
المخرج الإيطالي luca Coassin اضطر إلى تصوير الكليب بشكل عرضي ما استدعى تساؤلات كثيرة حول الأمر خاصة مشاهد شيرين التي بدت واضحة خلال الكليب.
صدى البلد خلص من خلال مصادر عن السبب حيث تبين أن شيرين نسيت حقيبة الأحذية في القاهرة، ولم تتمكن من شراء أحذية جديدة فور وصولها إيطاليا، حيث تصور الكليب، بسبب ضيق الوقت والتزامها بمواعيد تصوير.
الفنانة شيرين، على الرغم من تصنيفها كأحد مطربات الصف الأول في مصر، إن لم تكن أفضلهم - وفقا لبعض النقاد - دائما ما تثير تصريحاتها وحياتها الشخصية جدلا واسعا وتضعها في مواجهات غير مستساغة مع الجمهور من جهة وبعض الفنانين من جهة أخرى.
وربما لم تكن شيرين تدرك في يوم من الأيام أن يتسبب حذاؤها في مزيد من المشكلات لها، حيث كان الحذاء بطلا في 3 مواقف ألهبت الإعلام والتواصل الاجتماعي وخلقت جدلا واسعا حولها.
الواقعة التي تعلقت بالفيديو كليب لم تؤثر كثيرا على تصويره، حيث كان المخرج أذكى من اللجوء لـ تعطيل التصوير، بينما الواقعة التي لم تزل عالقة في أذهان الجميع ما فعلته شيرين في برنامج اكتشاف المواهب الشهير the voice.
شيرين دفعها حماسها الزائد في التفاعل مع صوت احد المشاركين لاستخدام حذائها في النقر على البازر بقوة، كاشفة عن حركة عفوية لا تقصد بها توجيه أي إهانة لأحد، لكن الجمهور حملها على محمل آخر لتواجه شيرين بذلك حملة واسعة من النقد والهجوم مقابل رد فعل عكسي من الدفاع عنها والتماس العذر لها.
انتهى الأمر بشيرين إلى رفع الحذاء مرة أخرى للإشارة إلى أنها لا تقبل إهانة أحد لكنها كانت طريقة عفوية غير مرتبة لحماسها تجاه مشترك ضمته إلى فريقها.
وكتبت على حسابها بـ فيس بوك: "رفعته مرة أخرى لأقول لبعض الناس الحقودين وأصحاب النفوس المريضة بأني لا أهتم لرأيكم".
عادت شيرين مرة أخرى لـ تتعرض إلى سخرية رآها البعض غير مقبولة، بسبب حذاء أخضر ارتدته في أحد زياراتها العام الماضي لأحد مستشفيات الأطفال بصحبة بناتها.
شيرين ارتدت فستان منقوش وحذاء أخضر فاقع اللون عرضها لانتقادات على مواقع التواصل، غير أن السبب وراء الحذاء لم يكن واضحا للجميع، بينما قال آخرون إنه ربما يرمز إلى لون الحياة والخضرة خاصة وأن شيرين اعتادت على دعم الأطفال المرضى من خلال ملابسها.