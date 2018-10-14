طريقة تصوير كليب نساي تغيرت بسببه.. حذاء شيرين بطل 3 أزمات فنية .. صور

على خلفية الواقعة الشهيرة التي تعرضت لها شيرين في برنامج the voice بسبب حذائها، لا يزال حذاء شيرين حتى الآن سببا في إثارة الجدل حولها من جديد حيث تسبب مؤخرا في تغيير خطط مخرج كليب "نساي" الذي غير طريقة التصوير بسبب الحذاء.





المخرج الإيطالي luca Coassin اضطر إلى تصوير الكليب بشكل عرضي ما استدعى تساؤلات كثيرة حول الأمر خاصة مشاهد شيرين التي بدت واضحة خلال الكليب.



