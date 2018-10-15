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برلمان

نائب: قانون الجمارك والبنوك على أولويات اللجنة الاقتصادية بالبرلمان

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:26 ص
النائب عمرو الجوهرى
النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك من القوانين التي لها أولوية في اللجنة الاقتصادية لمناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع وهى قانون الجمارك وذلك بالإشتراك مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الجمارك يعتبر قانونا مكملا للاستثمار، خاصة وان المستثمر يتعامل مع الجمارك من خلال الصادرات والواردات ، مطالبا بضرورة الرقابة على الجمارك وان يتم تفعيل الميكنة الالكترونية وتطوير الجمارك لعلاج أي مشاكل تواجهها.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن قانون البنوك من بين القوانين التي لها الأولوية في المناقشة داخل اللجنة الاقتصادية، خاصة وأنه تم سحب القانون لإدخال تعديلات عليه ، مشيرا إلى أن هذا القانون يعالج أوجه القصور فى القطاع المصرفي وكيفية تشكيل مجالس الإدارات ودور البنك المركزى فى التعامل مع السياسات النقدية والبنوك فى زيادة رسوم معينة.

وأوضح أننا في حاجة إلى معرفة ما إذا سيكون هناك تقرير سنوي يقوم بإصداره البنك المركزي للرئاسة عن سياساته النقدية، أو إصدار تقرير نصف شهرى للبرلمان.

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