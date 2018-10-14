حصاد نجوم الألعاب الأخرى المحترفين فى الخارج

واصل نجوم الألعاب الأخرى المحترفين فى الخارج تألقهم مع أنديتهم المختلفة فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكونها ونجاحهم فى تحقيق العديد من النتائج الجيدة مع فرقهم المختلفة والتى يمكن حصرها فيما هو تالى :





1 - محمد ممدوح هاشم

شارك في فوز فريقه مونبيليه علي بونتو كومبو 30-26 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع وأحرز محمد هدفين ليصبح مجمل أهدافه 11 هدفا.





وفي دوري أبطال أوروبا خسر مونبيليه على ملعبه أمام فيزيريم المجري 29-30 ليواصل الفريق نتائجه السيئة بأوروبا بخمس هزائم دون فوز وسجل محمد 4 أهداف ليرفع رصيد أهدافه بدوري الأبطال لـ13 هدفا بمجمل 24 هدفا في جميع البطولات.





2 - محمد سند

يتألق رغم هزيمة فريقه نييم أمام تشامبري 27-32 وسجل سند 7 أهداف ليصبح عدد أهدافه 27 هدفا وأصبح فريق نييم في المركز الخامس بـ 9 نقاط.





3 - كريم هنداوى

واصل تألقه مع الفريق بشتكاش بالدوري التركي وحقق الفوز الثالث على التوالي على حساب أنطاليا سبور 30-27 ويأتي في المركز الثاني ب 6 نقاط ومباراة مؤجلة.





وفى دورى الأبطال انهزم الفريق أمام بيرينجيرو سيلكبورغ الدنماركي 24-37 ليصبح رصيد الفريق 4 نقاط في المركز الرابع وقام كريم بالتصدي حتى الآن بالبطولة 35 تصدي.





4 - خالد عصام

انتقل على سبيل الإعارة إلى فريق ريبف بالدوري المجري الدرجة الثانية ونجح في تحقيق فوز على داباسي في أولى لقاءاته 35-28 ونجح في تسجيل 8 اهداف وحقق الفريق فوزا آخر بالامس علي سزولونكي 38-23 ليتصدر الفريق البطولة بـ 10 نقاط.





5 - إحسان عبد الملك

شاركت في هزيمة فريقها نييس أمام المتصدر ميتز 31-21 وسجلت 3 أهداف لترفع عدد أهدافها لـ 47 هدفا بالدوري الفرنسي.





6 - رحاب جمعة

قادت فريقها سامبري افينوز بالفوز علي فريق اوكتيفيلي 27-26 ضمن الدوري الفرنسي الدرجة الثانية وسجلت 6 أهداف ليصبح رصيد أهدافها 19 هدفا.





7- عاصم مرعي

قدم مباراة جيدة رغم هزيمة فريقه بينار كارسياكا 57-61 حيث قام بالـ دابل دابل بتسجيل 10 نقاط و11 ريباوند و1 اسيست و2 steal و1 بلوك.





8 -ويلتقي اليوم الرياضي اللبناني بقيادة إسماعيل أحمد مع الهومنتون على كأس السوبر اللبناني.



