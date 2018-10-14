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أخبار البلد

رئيس الوزراء يصل مؤتمر أسبوع القاهرة الأول للمياه

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:16 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع وسلمي عبد الناصر
وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمؤتمر أسبوع القاهرة الأول للمياه لافتتاح فعاليات المؤتمر الذى يعقد لأول مرة بمصر بمشاركة وزراء وخبراء المياه من 65 دولة ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت شعار "الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة" والذي تنظمه وزارة الموارد المائية و الرى و يستمر 4 أيام لبحث قضايا المياه و التحديات المستقبلية ورفع الوعى وتعزيز الابتكارات لمواجهة تأثير التغيرات المناخية ودعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

ويحضر المؤتمر وكيل السكرتير العام للامم المتحدة المسئول الأول عن التنمية المستدامة والأمين العام لجامعة الدول العربية ويشارك في المؤتمر 65 دولة ويشمل عقد 4 مؤتمرات دولية.

ومن المقرر ان يشهد المؤتمر الاعلان عن تأسيس منتدى الشباب الافارقة لأول مرة برعاية لجنة الرى والصرف ومقره دولة كندا وسيشهد افتتاح أضخم معرض إقليمي و دولي للشركات المتخصصة فى المعدات المستخدمة فى إدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة و عقد ملتقى الأطفال الأول للمياه .

ويناقش المؤتمر التحديات المائية والقضايا المتعلقة بمواجهة الفقر المائى الحالى مقابل الزيادة السكانية المتزايدة وسيشهد العديد من الندوات وورش العمل المتعلقة بالمياه ، وأهداف الأسبوع تتمثل فى التوعية بقضايا المياه من أجل التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية وتكنولوجيا حديثة ودعم وتنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه.

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