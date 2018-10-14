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حوادث

ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج زيت الطعام والمنظفات بالقليوبية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:34 م
صورة أرشيفية - زيوت
صورة أرشيفية - زيوت
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة أمنية مُكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت ضبط مصانع المواد الغذائية غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج الزيوت "بدون ترخيص" ملك المدعو "طارق ع.أ"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وعُثر بداخل المصنع على "خط إنتاج كامل بمعدات تصنيع وأجهزة تعبئة ومولد كهربائى، 5,33 طن منتج نهائى لزيت الطعام معبأ داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية تمهيدًا لطرحها للبيع، 21 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى التصنيع".

واستهدفت الحملة مصنع لإنتاج الصابون والمنظفات "بدون ترخيص" ملك المدعو "محمود م.أ"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وعُثر بداخل المصنع على "خط إنتاج كامل بمعدات تصنيع واجهزة التعبئة، و24320 قطعة لمنتج نهائي من الصابون معبأ داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية تمهيدًا لطرحها للبيع ، 34 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى التصنيع".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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