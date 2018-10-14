ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 سيدات تخصص ارتكاب جرائم نشل.. صور

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام فى ضبط تشكيلين عصابيين ضما أربع سيدات تخصص فى إرتكاب جرائم النشل.



عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكن قسم مكافحة جرائم النشل والنصب بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط تشكيلين عصابيين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ضما " أربعة ربات منزل - لهن معلومات جنائية مسجلة " تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات بأسلوب النشل.



بمواجهتهم اعترف بارتكاب " 14 حادث بدوائر أقسام شرطة " ثان الرمل ، أول وثان المنتزة ، المنشية ، العطارين".



وإرشادهم تم ضبط المسروقات .. عبارة عن هواتف محمولة ، مشغولات ذهبية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما إرتكبن من جرائم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

