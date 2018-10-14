تجديد حبس سائقي توك توك بتهمة التعدي على طفلة بشبرا الخيمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم حبس سائقى توك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما باختطاف طفلة والتعدى عليها وقتلها، وإلقاء جثتها بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.



وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من "محمود.أ" 45 سنة، سايس جراج وُقيم بعزبة أبو العلا كساب وزوجته "سيدة .ع" 39 سنة، ربة منزل بغياب نجلتهما " رحمة" 12 سنة، طالبة، حيث خرجت لشراء احتياجات للمنزل ولم تعد.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى معلومات أفادت بمشاهدة المتغيبة تستقل مركبة توك توك برفقة مجهولين فى وقت معاصر لاختفائها وبتكثيف الجهود تم تحديدهما وهما "م.ع" 29 سنة و"و.م" 26 سنة، سائقى توك توك ومقيمان عزبة ناصر دائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.



وتم إعداد عدة أكمنة وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا باستدراج المتغيبة والتوجه بها إلى منطقة طرح النهر المجاورة لترعة الإسماعيلية دائرة القسم وتناوبا التعدى عليها، وعقب ذلك قاما بخنقها فأوديا بحياتها وتركاها وفرا هاربين وأرشدا عن مكان جثتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

