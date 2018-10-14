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حوادث

استنفار أمني لتأمين زيارة رئيس تتارستان للمركز الثقافي الروسي بالدقي

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:29 م
الاستنفار الأمني
الاستنفار الأمني
ندى حمودة - أحمد مهدي
تشهد الدقي حالة من الاستنفار الأمني لاستقبال رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الروسية وسيرجى كيربيتشينكو السفير الروسي بالقاهرة متوجهان الى المركز الثقافي الروسي بالدقي.

وأشارت مصادر أمنية الى أن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة دفع بعدد من قوات قسم شرطة الدقي الدقي ومباحث الجيزة وقوات الأمن المركزي كـ "تشريفة" وتأمين للرئيس الضيف والوفد المرافق له والسفير الروسي بالقاهرة أثناء توجههم للمركز الثقافي الروسي لحضور الاحتفال بمرور 74 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

وتتمركز قوات الأمن بميدان الدقي وشارع التحرير وميدان الجلاء وصولا إلى مقر المركز الثقافي الروسي ويستمر الانتشار حتى انتهاء الاحتفالية وانصراف الرئيس الضيف.

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