ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه فى ديرمواس

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم، القبض على شخصين هاجما منزل ومحل بقالة بمركز ديرمواس، بالاتفاق مع آخرين من مركز ديروط بأسيوط بقصد السرقة بالإكراه.



تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة ديرمواس من "عبد الباقي .م"، 50 عامًا، موظف بالمعاش، و"محمد .ع"، 45 عامًا، صاحب محل بقالة، مقيمان بقرية تل بني عمران، بقيام مجهولين مسلحين باقتحام منزل الأول والثاني وإطلاقهم أعيرة نارية في الهواء.



وتبين بعد تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي أن المتهمين بإرتكاب الواقعة هما: "عمر.ف"، 31 عامًا، و"سيد .م" 52 عامًا، عاملا بناء، ومقيمان بقرية بني عمران بعد انضمامهما إلي تشكيل عصابي يتزعمه 5 عاطلين وسائق من قرية الحوطة الشرقية بمركز ديروط بأسيوط، وهم: حازم.م، 33 عامًا، عاطل، وسيد.ف، 32 عامًا سائق، محمد م 32 عامًا عاطل، وعامر .م 28 عامًا عاطل، ومحمود .ع 34 عامًا عاطل، وأنهم تخصصوا في السرقه بالإكراه وترويع المواطنين، وأن دور المتهم الأول والثاني يتلخص في رصد الضحايا، بينما يقوم باقي التشكيل العصابي بالتنفيذ.



وأضافت التحريات أن شائعة عثور صاحب المنزل المجني عليه على حقيبة نقود دفعت المتهمين للهجوم على منزله، ولكنهما لم يعثرا على شيء، كما أنهما لاحظا أن هناك محل بقالة بالمنزل به كاميرات مراقبه فاقتحماه أيضًا وسرقا جهاز تسجيل الكاميرات.



ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين وضبط السلاح الذي كان بحوزتهما، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.