إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان في حادث بطريق أبو حماد- بلبيس

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، منذ قليل، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بطريق "أبوحماد-بلبيس" بمحافظة الشرقية.



تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "أبوحماد-بلبيس" بين سيارة ملاكي بأخرى نقل، ما أسفر عن 5 أشخاص بينهم طفلان جراء الحادث.



وتم نقل المصابين لمستشفى أبوحماد المركزى لتلقي العلاج اللازم، وجار رفع آثار الحادث وفتح الطريق العام.

