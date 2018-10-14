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حوادث

إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان في حادث بطريق أبو حماد- بلبيس

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:14 م
صورة أرشيفية - نقل
صورة أرشيفية - نقل مصابين
وائل شاهين
أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، منذ قليل، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بطريق "أبوحماد-بلبيس" بمحافظة الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "أبوحماد-بلبيس" بين سيارة ملاكي بأخرى نقل، ما أسفر عن 5 أشخاص بينهم طفلان جراء الحادث.

وتم نقل المصابين لمستشفى أبوحماد المركزى لتلقي العلاج اللازم، وجار رفع آثار الحادث وفتح الطريق العام.

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