إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان في حادث بطريق أبو حماد- بلبيس

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، منذ قليل، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بطريق "أبوحماد-بلبيس" بمحافظة الشرقية.
تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "أبوحماد-بلبيس" بين سيارة ملاكي بأخرى نقل، ما أسفر عن 5 أشخاص بينهم طفلان جراء الحادث.
وتم نقل المصابين لمستشفى أبوحماد المركزى لتلقي العلاج اللازم، وجار رفع آثار الحادث وفتح الطريق العام.
تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "أبوحماد-بلبيس" بين سيارة ملاكي بأخرى نقل، ما أسفر عن 5 أشخاص بينهم طفلان جراء الحادث.
وتم نقل المصابين لمستشفى أبوحماد المركزى لتلقي العلاج اللازم، وجار رفع آثار الحادث وفتح الطريق العام.