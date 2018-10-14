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اقتصاد

السويدي: دعم وتمكين شباب مصر ضرورة وواجب

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:04 م
المهندس محمد زكي
المهندس محمد زكي السويدى
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية برنامج تنمية الاقتصاديات الشاملة والإبداعية، والذي سيمثل حلقة الوصل بين الصناعة وبين شباب مصر بما يمتلكه من أفكار وقدرات متميزة على الابداع والابتكار اذا ما اتيح لها الخروج الى النور.

ودلل السويدي خلال مشاركته في افتتاح فعاليات إطلاق المجلس الثقافى البريطانى فى مصر لبرنامج تنمية الاقتصاديات الشاملة والإبداعية، على ذلك بنجاح مجموعات عديدة من شباب الجامعات في مسابقات عالمية وإقليمية ومحلية وإحراز مراكز متفوقة تعلي من اسم مصر في المحافل الدولية.

وأكد حرص اتحاد الصناعات المصرية من خلال الشراكة مع المجلس الثقافى البريطانى على دعم الأفكار الابداعية الهادفة لتطوير الصناعة وتمكين الشباب والمرأة، وكذا استحداث آليات للتطوير والتسويق للمنتجات المصرية الإبداعية الأمر الذى يعمل على ضمان تحقيق التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد المصري والاستقرار المجتمعي.

وتقام الفعاليات على مدى يومين وبحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي ألقى كلمة الوزير نيابة عنه.

شارك فى فعاليات حفل الافتتاح أليستر بيرت وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتورة داليا سالم، مساعد وزير التجارة والصناعة للتعاون الدولى والمشروعات التنموية إلى جانب مجموعة من ممثلى الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والمنظمات التى يتعاون معها المجلس الثقافى البريطاني.

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