حكاية 240 دقيقة كشفت لغز مقتل أرملة الوراق على يد ابن أختها وصديقته

تحولت منطقة حوض الرمل بالوراق الجمعة الماضي، إلي سرادق عزاء كبير؛ حزنًا على "حنان" الأرملة الطيبة بعد العثور عليها مذبوحة داخل شقتها، فجرت مباحث الجيزة مفاجأة عندما تم الكشف الجاني، وهو نجل شقيقة القتيلة فألقت مباحث الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية القبض على المتهم، وفتاة أ خرى عاونته في التنفيذ.





المتهم "جون. ح.م"، 27 عامًا، نجل شقيقة المجني عليها، اعتاد التردد على شقتها بالطابق الخامس بعقار رقم 23 بمنطقة حوض الرمل بشتيل الوراق، اعترف في التحقيقات التي أجرتها نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمد شرف، رئيس النيابة بجريمته كاملة بمعاونة صديقته "بسمة. ر.ع"، 26 سنة، قائلاً: "الدنيا كانت مزنقة معايا مفيش شغل وعايز فلوس عشان اتجوز.. انا عارف ان خالتي "حنان" بعد ما جوزها مات من سنة عايشة لوحدها ومعاها فلوس كتير جدا وذهب فكرت اسرقها خصوصا انها لا عندها عيل ولا غيره".





استطرد المتهم، قائلًا: "فكرت في طريقة للتنفيذ فاتصلت بـ"بسمة" صاحبتي وعرضت عليها فكرة سرقة خالتي الغنية مقابل جزء من المسروقات وافقت على الفكرة عشان الدنيا كانت مخبطة معاها هي كمان.. روي المتهم التفاصيل التي دارت يوم تنفيذ الجريمة، قائلًا إنه اتصل بصديقته والتقاها بالشارع بأوسيم، حيث يقطنان وتوجها إلي منزل خالته، قدم المتهم المتهمة الثانية لخالته "دي صاحبتي".. رحبت بهما "حنان" فعادتها أنها مضيافة لزوارها وخاصة أن الزائر نجل شقيقتها التي اعتادت الاهتمام به فقدمت لهما طعام الغداء وعقب الانتهاء من تناوله أعدت لهما "الشاي".





شرد المتهم للحظات متذكرًا اللحظة الفاصلة قبل الإقدام علي مخططه فأعطي الإشارة لصديقته التي كانت أعدت سكينًا أخفتها بين طيات ملابسها، وما أن شاهدت إشارة المتهم أخرجت السكين وغرسته في الجانب الأيسر للخالة بينما أسرع المتهم بإحضار سكين أخرى، وتوقف وراء خالته ليجذب رقبتها ناحيته ويمرر عليها سلاح السكين ذابحًا إياها فور تفجر الدماء من رقبتها أسرع المتهم لسرقة مصوغاتها التي ترتديها، وأخري تضعها بغرفة نومها، ومبلغ مالي وهاتف محمول.





المتهمة التقطت أطراف الحديث محاولة إنكار اشتراكها في القتل، قائلة: "أنا ما ضربتها بالسكينة هو اللي دبحها انا رحت معاه بس مقتلتش".





جيران القتيلة لاحظوا غيابها داخل شقتها وهو ما لم يعتادوا عليه فقرروا الاطمئنان عليها ومع استمرار الطرق علي الباب وعدم إجابتها استبد بهم القلق وقرروا كسر باب الشقة ليفاجأوا بها جثة هامدة وسط دمائها.. انتقل رجال قسم شرطة الوراق بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد محمد عرفان مفتش المباحث بإجراء المعاينة والفحص لمسرح الجريمة تأكد أن السرقة هي الدافع.