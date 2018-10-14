ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في حملة تموينية بالإسماعيلية .. صور

قاد مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الأحد، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج الحلويات والمخبوزات بئر السلم بمنطقة أبو بلح دائرة مركز الإسماعيلية بدون ترخيص تشغيل وكذا بدون تراخيص صحية مع عدم توافر الاشتراطات الصحية، أو وجود شهادات صحية للعاملين وكذا عدم مطابقة المنتجات للاشتراطات القياسية .



وتم ضبط حوالى نصف طن من الحلوى والمخبوزات بالسكر (كنافه-بلح الشام -مشبك -بسبوسه) و التى تم اعدادها لطرحها على طلبة المدارس.



تم اتخاذ كافة الإجراءات وجار العرض على النيابة العامة.

