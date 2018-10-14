ضبط مصنعين لتصنيع الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بالجيزة .. فيديو وصور

تمكنت شرطة البيئة والمسطحات من ضبط مصنعين بدون ترخيص لتصنيع الأسمدة الزراعية خلال حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.



البداية عندما قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية مُكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت مصانع الأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية بمنطقة عرب أبو ساعد بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط شخصين من مسئولى إدارة مصنع أسمدة "بدون ترخيص" ملك شعبان.ى.م –سن 33" ، وعُثر بداخل المصنع على "خط إنتاج كامل بمعدات تصنيع وأجهزة التعبئة،35 طن أسمدة زراعية معدة للتعبئة ، 43 طن أسمدة مختلفة مجهولة المصدر، وكذا ضبط سيارة نقل أثناء تحميلها ببعض الأسمدة من المصنع.



وعثر داخل المصنع على خط إنتاج كامل بمعدات تصنيع وأجهزة التعبئة، 47 طن أسمدة زراعية معدة للتعبئة، 225 طن مواد خام مختلفة مجهولة المصدر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.