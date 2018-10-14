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توك شو

قنصل روسيا بالغردقة يكشف موعد عودة السياحة لمصر.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:23 م
جامشيد بولتايف
جامشيد بولتايف
توك شو
قال إيهاب شكري، عضو غرفة شركات السياحة، إنه تم تنفيذ كافة المواصفات الأمنية التي طلبتها السياسة الروسية لعودة حركة السياحة.

وتابع "شكري" خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأحد، أنهم في انتظار زيارات أمنية من الوفد الروسي خلال الأيام المقبلة.

وأكد جامشيد بولتايف، القنصل الروسي بالغردقة، إنه من المتوقع بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي عودة السياحة لمصر مرة أخرى بعد الأزمة التي تشهدها.

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