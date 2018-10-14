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رياضة

ياسر ريان يكشف في حوار لـ صدى البلد سبب تراجع أداء الأهلي ورأيه في منتخب مصر.. ويضع مقارنة للفرق الثلاثة الأقرب للصعود للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 10:08 م
صدى البلد
عبدالله هشام
  • لاعبو الأهلي يحتاجون للراحة بسبب ضغط المباريات 
  • لن نستطيع الحكم على المنتخب إلا بعد مباراة تونس 
  • المنصورة يحتاج لدعم مادي .. ومقترحات للحصول عليه 

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، على حاجة لاعبي الشياطين الحمر للراحة بعد ضغط المباريات خلال الفترة الماضية وتداخل البطولة الافريقية وكأس مصر مع الدوري مما أدى إلى خسارتهم أمام الاتحاد في الدوري .

وفي حوار خاص لـ"صدى البلد" ، كشف نجم الأهلي السابق، عن العديد من الأسرار الخاصة بلاعبي المنتخب والنادي الأهلي كما رشح ثلاثة فرق للصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل .

في البداية.. كيف ترى مستوى منتخب مصر خلال الفترة الاخيرة؟

لا نستطيع الحكم على الفراعنة الآن، حتى يتم مواجهته في مباراة قوية وذات مستوى عال، وتصنيف متقدم على المستوى الإفريقي والعالمي ، أما مباراة مصر أمام سوازيلاند فقد ظهر الفريق بمستوى منخفض للغاية وهذا جعلنا لا نستطيع الحكم على المنتخب في الوقت الحالي.

متى نستطيع الحكم على منتخب مصر؟

ننتظر مباراة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، عندها فقط نستطيع الحكم على الفراعنة لأن تونس تمتلك لاعبين علي مستوي عال اذا حققنا الانتصار فبالتأكيد هذا يثبت قوة منتخبنا في الفترة الحالية.

ماذا عن قرار اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين في الدوري المصري ؟

هذا القرار لا يفيد الرياضة المصرية، ويضر المنتخب على الإطلاق، لأننا في الوقت الحالي يعتزل الكثير من اللاعبين في دوري الدرجة الثانية والثالثة بسبب عدم وجود أي اهتمام بهم وقلة أجورهم ، ويجب على الاتحاد المصري العمل على هذا لأن المنتخب بالتأكيد سيستفيد من المواهب .

ما رأيك في أداء لاعبي الأهلي في مباراة الترسانة ؟

لاعبو الاهلي قدموا أداء قويا أمام فريق كبير، وبالتأكيد ضغط المباريات وابتعاد المجموعة التى لعبت المباراة كانت السبب في تقدم الشواكيش لكن إصرار اللاعبين على الفوز جعلهم يدركون التعادل ويسجلون هدف الفوز وهو ما يحسب لهم .

السبب وراء خسارة الأهلي من الاتحاد السكندري ؟

يجب التأكيد على أن الكثير من لاعبي الأهلي الأساسيين أصيبوا مع تداخل المباريات كما ان المجموعة التي خاضت المباراة كانوا بعيدين عن الأجواء في الملعب .

رأيك في مباريات الكأس هذا الموسم ؟

الطبيعي دائما ان بطولة الكأس تشهد العديد من المفاجآت وهذا الموسم كانت المفاجأة المنصورة كما ان اداء لاعبي مركز شباب منية سمنود كان في غاية القوة امام الزمالك ولو كانت ذهبت المباراة الي ضربات الترجيح وهي العامل الاساسي في مفاجآت الكأس كنا سنري فريقا من الدرجة الثالثة في دور الـ16 .

هل حقق فريق المنصورة إنجازا هذا الموسم ؟

بالطبع فريق المنصورة فريق كبير ووصوله الي دور الـ16 يحسب لهم، الا انهم لن يستمروا في الصدارة ، وأن تقديم الأداء الجيد من اللاعبين لا يكون الا بوجود دعم مادي لهم لان المال لغة الكرة في أيامنا .

هل تقدم فكرة لنادي المنصورة للحصول على دعم مادي جيد ؟

أتمنى من المحافظ والمسئولين عن الرياضة ان يدعموا النادي ماديا وأقترح ان يشارك اهالى المنصورة والمحافظة فلو ان كل بيت تبرع للنادي بنصف جنيه سيحقق الفريق دخلا كبيرا .

ما توقعاتكم للفرق التي ستصعد للدوري الممتاز الموسم المقبل؟

أرشح من مجموعة القاهرة والقناة "الترسانة وسيراميكا كليوباترا" لن يخرج أحد عنهما، اما مجموعة الصعيد أرشح "اسوان والمنيا " الاقرب ، أما مجموعة بحري فالرجاء الأقرب .

سبب استبعاد باقي الفرق رغم وجودها في الصدارة حاليا ؟

الصعود يحتاج إلى نفس طويل للصعود للممتاز ، وصعود المنصورة للدوري الممتاز مرهون فقط بالدعم المادي للفريق.

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