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أخبار العالم

اعتقال أفراد من الجيش الإيراني على خلفية هجوم الأحواز

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:35 م
هجوم الأحواز
هجوم الأحواز
حسام رضوان
ألقت السلطات الإيرانية القبض على أحد أفراد الجيش، على خلفية هجوم العرض العسكري في الأحواز الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصا.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي، إنه تم استدعاء 11 شخصا وألقي القبض على شخص واحد فقط، وجميعهم تابعين للجيش الإيراني.

وأضاف أن القضية أرسلت إلى طهران، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية الداعية إلى الانفصال عن إيران، وتنظيم داعش، قد أعلن كل منهما مسئوليته عن الهجوم بشكل منفصل.

وكان وزير المخابرات الإيرانية محمود علوي قد صرح بأن وزارته ساعدت في كشف وتدمير 300 فريق من المتشددين.

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