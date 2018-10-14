اعتقال أفراد من الجيش الإيراني على خلفية هجوم الأحواز

ألقت السلطات الإيرانية القبض على أحد أفراد الجيش، على خلفية هجوم العرض العسكري في الأحواز الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصا.





وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي، إنه تم استدعاء 11 شخصا وألقي القبض على شخص واحد فقط، وجميعهم تابعين للجيش الإيراني.





وأضاف أن القضية أرسلت إلى طهران، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.





وكانت منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية الداعية إلى الانفصال عن إيران، وتنظيم داعش، قد أعلن كل منهما مسئوليته عن الهجوم بشكل منفصل.



