المؤبد لـ 3 حاولوا خطف طالب وطلب فدية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالسجن المؤبد لـ3 أشخاص حاولوا خطف طالب جامعى وطلب فدية مالية بمنيا القمح.



كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بتلقي مركز منيا القمح بلاغا من "محمود ع ا " 21 سنة طالب بكلية التجارة يتهم فيه 3 أشخاص ملثمين باعتراض طريقه محاولين إجباره على استقلال سيارة تحت تهديد الأسلحة النارية، ما دفعه للاستغاثة بالأهالي وفر المتهمون هربًا.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد م.ع" 24 سنة-عامل بشركة بترول نجل عم والد المجنى عليه و"عبد الله ع.ح" و"أحمد س.س" والقي القبض عليهم وعثر بحوزتهم على سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية.



وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية وأنهم اتفقوا على خطف المجني عليه لطلب فدية من والده، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالتهم لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.