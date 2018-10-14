10 حكايات لنجوم ونجمات عانوا من الاكتئاب.. سيلينا جوميز تصاب بالانهيار العصبي.. أنجلينا جولي تقطع شرايينها.. برتيني سبيرز تحلق شعرها

- بريتني سبيرز تحلق شعرها وتصاب بالعزلة الاجتماعية

في بعض الأحيان لم تستطع الشهرة أو المال إيجاد حلول للمشاكل وتضيع زهوة تلك الوسائل الترفيهية أمام الأزمات الصحية وبالأخص النفسية، ورزق الله نجوم ونجمات هوليوود كل هذه الأشياء التي لم تحصنهم من الإصابة بالاكتئاب والاضطرابات النفسية.

وضرب الاكتئاب هوليوود في السنوات الأخيرة لأسباب شخصية قد تكون معروفة أو أسباب أخرى ظلت مخفية ومدفونة في صندوق أسرار هؤلاء النجوم العالميين.





وسيلينا جوميز هي أحدث نجمة هوليوودية تحولت حياتها لجحيم بعد إصابتها بانهيار عصبي حاد،وقال موقع "ET" الأجنبي إن النجمة العالمية سيلينا جوميز تم نقلها لأحد المستشفيات في ولاية كاليفورنيا الامريكية يوم الاربعاء، بسبب إصابتها بانهيار عصبي حاد.





وأكد الموقع الأجنبي أن سيلينا منذ فترة تعاني من الاكتئاب وكان المقربين اليها يتابعون تصرفاتها عن قرب منذ خضوعها لإجراء علمية نقل كلى، لافتا إلى أن سيلينا زرات المستشفى على مدار الأسبوعين الماضيين بسبب تدهور حالتها الصحية نتيجة انخفاض في كرات الدم البيضاء.





وترددت أنباء عن أن سبب اكتئاب سيلينا يعود لحفل زفاف حبيبها السابق جاستين بيبر من خطيبته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين التي تزوج منها منذ أسبوعين.





وجوني ديب رغم أنه أتقن أداء جميع الأدوار التي قدمها ، الا ان الشعور بالقلق المزمن حوله لمريض اكتئاب وهو ما جعله يلجأ لاطباء نفسيين لكي تتحسن حالته الصحية، واستعان ببعض منهم خلال تصويره أعماله السينمائية كي يتمكن من التركيز في عمله ولا يشعر بالتشتت.





وتسبب قتل أحد أصدقاء إمينيم المقربين عام 2006 في إصابته بالاكتئاب ، بالإضافة لخلافته المستمرة مع زوجته السابقة.





ولم يكن هذا السبب الرئيسي لأنه نشأ في ظروف عائلية صعبة بسبب الفقر ، كما ادعى وكذبت والدته هذه الاقاويل وقالت انه يجذب الجمهور بالتعاطف مع ماضيه الأليم .





وكشفت والدة نجم الراب في كتابها عن إصابة إيمينيم باكتئاب حاد بعد إنجاب زوجته السابقة "كيم" لابنتهما هايلي التي تبلغ من العمر 21 عامًا.





وأشهر المكتئبون حول العالم ،أنجلينا جولي التي اصيبت بالاكتئاب لأول مرة في سن المراهقة ادى الى قيامها بقطع شرايينها ثم استئجارت رجل لكي يقتلها، ومرت بنفس التجربة في 2007 بعد وفاة والدتها بسبب السرطان.





أسست ليدي جاجا منطمة تحمل اسم Born this way لكي تمد يدها لمساعدة الشباب الصغار الذين يعانون من الاكتئاب لانها اعترفت في حوار مع BillBoard عانت من القلق و الاكتئاب طيلة حياتها.





وقالت جاجا إنها تعلمت ان الحزن لم يتمكن من تدمير الأشياء العظمية التي تمتلكها ، وأن الأشياء البسيطة تمسكت بها وحاربت هذا المرض النفسي.





وفي بداية مشواره الفني ، عانى براد بيت من الاكتئاب والقلق وتناول بسببه الحشيش والمخدرات.





وكانت تصرفات براد خلال هذه الفترة غير متزنة و دائما كان يهرب الى منزله ويحاول ان ينام كل ليلة لكنه يجد صعوبة في ذلك.





وتعافى براد من الاكتئاب عندما قام بزيارة للمغرب وهناك وجد المعنى الحقيقي للفقر والحرمان، ولعلها كانت الصفعة التي أفاقت براد بيت من موجة الاكتئاب والحزن لكي يقدر النعم التي يمتلكها.





وفي عام 1997 بريتني سبيرز التي حلقت شعرها بالكامل و ادمنت المخردات بسبب الاكتئاب بعد انفصالها عن زوجها حيث عانت من قلق و عزلة اجتماعية و دخلت على اثر تلك الحالة لمصحة نفسية حتى تعافت.





بن افليك :

يصنف من نجوم هوليوود الاكثر وسامة ويمتلك ثروة تصل لـ 130 مليون دولار أمريكي، وكل هذه الاشياء كانت على وشك الضياع لولا تدخل زوجته السابقة الممثلة الامريكية جينفير جارنر التي اقنعته بضرورة العودة للمصحة النفسية من أجل استكمال رحلة علاجه من الادمان الكحولي.





واصبح النجم العالمي في السنوات الاخيرة يتناول الكحوليات بشراهة ، وخاصة بعد واقعة انفصاله عن جارنر ، حب عمره وزوجته لاكثر من 10 اعوام و ام ابنائه الثلاث.





ولكن الوضع ليس مطمئن، بعدما كشف موقع Et الأجنبي، إن هناك خطرا يهدد حياة النجم العالمي بن افليك وهو ارتباطه بالموديل شاونا سيكتون الذي تصغره في العمر بحوالي ٢٠ عامًا ، لافتا إلى أنه لا يجب الدخول في أي علاقة خلال فترة علاجه في المصحة النفسية .





وأكد Et، أن الأطباء نصحوا أفليك بضرورة إنهاء تلك العلاقة من أجل التركيز في برنامجه العلاجي، لأنه كلما تقرب منها وتعلق بها تزداد لديه رغبة الخروج من المصحة والذهاب إلى منزله كي يلتقي بها.





-ديمي لوفاتو :

أعلنت المغنية الأميركية ديمي لوفاتو عن رغبتها في الانتصار على ادمان المخدرات التي كانت ستتوفى بسببه إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات حيث عثر عليه فاقدة الوعي في شوارع ولاية لوس انجلوس الامريكية.





فالامر لا يتوقف عن خضوعه لعلاج مكثف لتعافي من الادمان بل انها تتلقى علاج نفسي على ايد هبراء نفسيين لأنها تعاني من بعض المشاكل النفسية .

وكشف أصدقاء ديمي لوفاتو عن أن إدمانها للمخدرات كان بسبب دخولها مجال التمثيل والغناء وهي في عمر الـ13 عاما من خلال مسلسلات ديزني، لافتين إلى ضرورة ابتعاد لوفاتو عن عالم الغناء والشهرة حتى تنفذ نفسها وتستقل بذاتها.





-ميل بي:

اعترفت ميل بي عضوة فريق spice girls عن انها ستبدأ رحلة علاجها من ادمان الكحوليات و هوس اقامة علاقات مع رجال بدخولها لمصحة نفسية من اجل اعادة التاهيل النفسي.





تم تشخيص الأطباء النفسيين لحالتها بأنها اضطراب ما بعد صدمة انفصالها عن زوجها ومرورها بازمة مادية كبيرة، إذ ترغب أن تكون نسخة أفضل عن نفسها من أجل أطفالها؛ "فينيكس تشي غولزار" (19 عامًا)، و"انجيل ايريس ميرفي براون" (11 عامًا)، و"ماديسون براون" (6 أعوام).





-كاثرين زيتا جونز رغم استقرار حياتها العائلية مع زوجها النجم العالمي مايكل دوجلاس، ولكنها لم تسلم من الاضطرابات النفسية حيث انها أصيبت من قبل بالاكتئاب الهوسي.



