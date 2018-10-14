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شاهد.. مريم محمود أقوى امرأة عربية تحت الـ60 كيلو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:54 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الكابتن مريم محمود، بطلة العرب في رفع الأثقال، إنها حصلت على العديدة من الجوائز العالمية الخاصة بألعاب القوى وقد تدربت في منزلها لـ 8 أشهر دون أي مساعدة خارجية.

وأوضح "مريم"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ست الستات" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أنها بدأت في التدريب للمشاركة بألعاب القومي منذ عام 2016، وكانت لاعبة رفع اثقال في نادي طلائع الجيش، من ثم بدأت في لعبة الرست بعد أن تعرضت إلى إصابة.

وتابعت: أن هناك العديد من المشاكل الخاصة بالإمكانيات في الاتحاد المصري للقوى، مؤكدا أنها طلبت أقامة بعض المعدات الخاصة بلعبة "الريست" الرياضية.

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