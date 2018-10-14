قمة مصرية - تترية بين الرئيس السيسي ونظيره رستم مينيخانوف في الاتحادية.. تتناول التشاور حول سبل تعزيز وزيادة أعداد السياح الوافدين من إقليم تتارستان إلى مصر

الرئيس السيسي:

مصر مهتمة بتعزيز أواصر التعاون الممتد مع روسيا

نتطلع أن يمتد هذا الزخم ليشمل جمهورية تتارستان بما لها من وضع متميز داخل روسيا الاتحادية

منفتحون على تعزيز حجم الاستثمار التتري المُباشر في مصر









استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الروسية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالرئيس "مينيخانوف" في القاهرة، مؤكدًا اهتمام مصر بتعزيز أواصر التعاون الممتد مع روسيا لاسيما في ضوء التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الروسية في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات بصفةٍ عامة، ومعربًا عن تطلعه إلى أن يمتد هذا الزخم ليشمل جمهورية تتارستان بما لها من وضع متميز داخل روسيا الاتحادية.





وشهد اللقاء التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي وأهمها سبل زيادة التبادل التجاري بين الجانبين حيث استعرض الرئيس "مينيخانوف" المميزات النسبية التي تتمتع بها تتارستان في عدد من المجالات كصناعة السيارات والطائرات والبتروكيماويات وكذلك تلك المرتبطة بالزراعة، كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع مصر في مجال تأهيل العلماء والأئمة الدينيين والاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في هذا المجال بما لدى مصر من مؤسسات عريقة على رأسها الأزهر الشريف.





وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد انفتاح مصر على تعزيز حجم الاستثمار التتري المُباشر في مصر أخذًا في الاعتبار تنوع السوق المصرية واتساع حجمه وانخفاض تكلفة العمالة والآفاق التي يمكن أن تتيحها المشروعات التنموية الكبرى في مصر للشركات التترية وكذلك فرص الاستثمار القائمة في عدد من المجالات الاقتصادية المصرية الواعدة، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع العديد من الدول الأفريقية والعربية والاتحاد الأوروبي والتي ستسمح لهذه الصناعات بالتمتع بوضع تفضيلي يتيح لها سلاسة النفاذ إلى تلك الأسواق الكبيرة، كما تطرق إلى مشروع المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد كمظلة ملائمة يمكن للجانب التتري استغلالها في هذا الصدد.





كما استعرض الرئيس جهود مصر الحثيثة خلال السنوات الماضية في نشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي المعتدل وذلك في إطار مكافحة الفكر المتطرف وهي الجهود التي تعد نموذج يحتذى به للتعايش وقبول الآخر وتحقيق مفهوم المواطنة بكل معانيها الشاملة، مؤكدًا على استعداد مصر لنقل تجربتها في هذا الصدد إلى الجانب التتري من خلال مؤسسة الأزهر الشريف.





وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تضمن التشاور حول سبل تعزيز وزيادة أعداد السياح الوافدين من إقليم تتارستان إلى مصر خاصةً في ضوء عودة حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو.



