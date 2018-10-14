انطلاق فعاليات الدورة الحادية والعشرين لوزراء الثقافة العرب.. بث مباشر

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بثا مباشرا لفعاليات الدورة الحادية والعشرين لوزراء الثقافة العرب، والتي تعقد في مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تزامنا مع مرور 60 عاما على انطلاق وزارة الثقافة المصرية.





كان وزراء الثقافة العرب توافدوا على دار الأوبرا المصرية، للمشاركة في مؤتمرهم الحادي والعشرين الذي تستضيفه القاهرة، وكذلك الاحتفال بمرور ستين عاما على إنشاء وزارة الثقافة المصرية، وكانت في استقبالهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية.





وتفقد الوزراء لدى وصولهم صالون النحت للشباب المقام بقصر الفنون بالأوبرا، مشيدين بالأعمال المعروضة.





ويشارك في الاحتفالات وفود 16 دولة شقيقة من ضيوف مصر، ومن المقرر أن يشاهد الوزراء عروض فرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة عن الفلكلور المصرى والتي تبرز موروثاته الفنية ومفرداتها المتنوعة التى تشكلت عبر العصور التاريخية المختلفة.





كما يتفقد الضيوف أكثر من 100 عنوان لأهم إصدارات وزارة الثقافة لنخبة من الأدباء والمبدعين فى مختلف المجالات إلى جانب منتجات من الحرف اليدوية التراثية التقليدية ومجسمات لأبرز الشخصيات المصرية في مختلف المجالات الفنية والثقافية التاريخية.