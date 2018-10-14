ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:57 م
جوستاف إيفل
جوستاف إيفل
عبد الله قدري
في عهد الخديو عباس حلمي، بدأ المهندس الفرنسي جوستاف إيفل، بناء كوبري أبو العلا؛ ليربط بين حي الزمالك الراقي، وبولاق حي الفقراء، إذ بدأ العمل في بناء الكوبري عام 1908 ليتم افتتاحه رسميًا عام 1912 بعد أربع سنوات عملًا.

جوستاف إيفل واحد من أبرع المهندسين الذين أبدعوا في تصميم الجسور والكباري، ولم يكن بناء كوبري أبو العلا الذي تكلف إنشاؤه 100 ألف جنيه إنجاز جوستاف الوحيد فقط، فقد ذهب المهندس الفرنسي إلى أبعد من ذلك فهو صاحب الفضل في تصميم البرج الأشهر في العالم والذي يحمل اسمه "برج إيفل" في فرنسا.
حصل على 3 آلاف جنيه
إيفل المولود في عام 1832 في ضاحية ديجون بفرنسا شارك خلال حياته العملية في العديد من الإنجازات التي تخص بلاده والدول الأخرى، في مصر استطاع إيفل، بالإضافة إلى تصميم كوبري أبو العلا، تصميم الجسر المعلق بحديقة الحيوان من دون استخدام مادة لحام، وقد أصبح هذا الجسر فيما بعد مرجعًا للأحبة والعشاق لالتقاط الصور وذكرياتهم الخاصة، كما أشرف أيضًا على تصميم كوبري بنها وكوبري إمبابة الذي يربط بين القاهرة والجيزة.

ومن بين إنجازات إيفل التي لاقت استحسان الكثير وخلدت اسم إيفل، تصميمه للقاعدة التي نصب عليها تمثال الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قام بتصميم قاعدة التمثال في فرنسا، وبعد الانتهاء تم نقل الإطار من فرنسا إلى أمريكا في يونيو 1885، ليتم التدشين الرسمي في 28 أكتوبر 1886.
حصل على 3 آلاف جنيه
بفضل أعمال إيفل فإن الكباري التي تم تصميمها في فرنسا وبلدان مختلفة ما زالت معلمًا هامًا في تلك البلاد، فبرج إيفل وقاعدة تمثال الحرية وكوبري أبو العلا وغيرها تظل حاضرة بمعالمها حتى وإن عفا عليها الزمن في بعض جوانب التصميم.

ظل إيفل في السنوات الأخيرة في حياته مشغولًا بالابحاث العلمية والدراسات الخاصة بـ الكباري والأنفاق إلى أن توفي في 27 ديسمبر 1923 عن عمر يناهز 91 عامًا.

ترشيحاتنا

تعرف على حقيقة ارتفاع أسعار البنزين العام المقبل

المتهم بقتل مجند الحوامدية يهذي خلال التحقيقات: القمر قالّي اقتله فدبحته

مدرسة تشرح درس قراءة للتلاميذ على شاطئ البحر في القصير.. فيديو

محمد سالم لــ صدى البلد: الزمالك خطفني من أمام بوابة الأهلي.. ظُلمت في القلعة البيضاء.. وسأعود لمنتخب مصر

تعرف على علاج الغضروف لتجنب الجراحة

إسعاف المنوفية تلتقط سيلفي أمام حريق شبين الكوم

السعر خيالي.. كوليبالي يشعل الصراع بين الريال وبرشلونة ومانشستر يونايتد

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

صحة المنوفية تعلن ارتفاع حصيلة حريق شبين لـ10 مصابين.. والأهالي يخلون المنازل

خلفان : الجزيرة اعترفت بمغادرة خاشقجي قنصلية السعودية

حريق شبين الكوم .. سكرتير عام المنوفية: لم يمتد إلى خارج المخزن ومحاولات للسيطرة

الوزراء: هذه حقيقة رفع أسعار المحروقات في يناير 2019.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو
عبد المنعم: مساندة المقاصة سبب تألقي.. فيديو
عامر حسين يكشف كواليس أزمة لقاء المصري مع جزيرة مطروح في كأس مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟