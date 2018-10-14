حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

في عهد الخديو عباس حلمي، بدأ المهندس الفرنسي جوستاف إيفل، بناء كوبري أبو العلا؛ ليربط بين حي الزمالك الراقي، وبولاق حي الفقراء، إذ بدأ العمل في بناء الكوبري عام 1908 ليتم افتتاحه رسميًا عام 1912 بعد أربع سنوات عملًا.



