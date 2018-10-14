أكرم حسنى يتعاقد على بطولة مسلسل اسمه إيه لرمضان المقبل

تعاقد المنتج كريم ابوذكرى، مع النجم أكرم حسنى، على بطولة مسلسل جديد ليخوض به السباق الدرامى الرمضانى المقبل.



ويحمل المسلسل اسم جذاب وملفت للانتباه وهو "اسمه ايه"، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى، ويعد المسلسل هو التعاون الثانى بين أبوذكرى وأكرم حسنى، بعد نجاح مسلسلهم "الوصية" خلال السباق الدرامى الرمضانى الماضى.



وأكد كريم أبوذكرى فى تصريحات صحفية، أنه بصدد اختيار باقى أبطال العمل، مشيرا إلى أن النجاح الذى حققه مع أكرم حسنى الموسم الماضى، جعله يتعاقد معه على مسلسل جديد لرمضان المقبل، متمنيا تحقيق نفس النجاح.