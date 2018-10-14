ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أصالة تهنئ زوجها طارق العريان على إنستجرام: بطل يا تيتو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:58 م
صدى البلد
ياسمين سامي
هنأت الفنانة اصالة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" زوجها المخرج طارق العريان لتكريمه فى احدى المهرجانات العربية .

نشرت اصالة قائلة " بكلّ تفاصيلك بطل ياتيتو، النجاح لازم يكون توأم الطموح، والتقدير توأم الإبداع، والتكريم لمن يستحقّ، وأنت تستحقّ وتستحق وتستحقّ "


يذكر أن المخرج طارق العريان، يُحضِّر لبدء العمل في الجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق"، مع المؤلف صلاح الجهينى، والفنان أحمد رزق.
أصالة تهنئ زوجها طارق العريان على إنستجرام: بطل يا تيتو

ترشيحاتنا

مواطنون عن غلق المقاهى 12 ليلا: إحنا دولة مابتنامش.. فيديو

طبيب يكشف سبب مرض تامر حسني.. فيديو

زوجة خاشقجي السابقة تفجر مفاجآت حول حساباته الشخصية وخطيبته التركية

إصابة 5 أشخاص في حادث بطريق بلبيس - القاهرة الصحراوي

الزمالك يتجنب خصم 6 نقاط من رصيده في الدوري الممتاز

كشف غموض مقتل ربه منزل بشقتها خنقا بالجيزة

بعد 4 سنوات.. الإعدام لـ3 متهمين والمؤبد لـ 4 آخرين وبراءة 9 في أنصار الشريعة.. المتهمون اعترفوا بتدريسهم الأفكار التكفيرية والتدريب على حروب العصابات والتورط في اغتيال أفراد شرطة..فيديو وصور

أشياء تسبب السرطان.. اخرجيها من غرفتك فورا

قنصل روسيا بالغردقة يكشف موعد عودة السياحة لمصر.. فيديو

مسؤول سعودي يرد على تهديدات ترامب: إذا تم فرض عقوبات الرد سيكون أكبر

ننشر كراسة شروط حجز وحدات مشروع JANNA في 6 مدن جديدة

أمين الفتوى يوضح حكم تعطر المرأة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تصوير كليب نساي تغيرت بسببه.. حذاء شيرين بطل 3 أزمات فنية .. صور

إطلالة ملكية.. يوجيني تكسر القاعدة بفستان لمصمم أمريكي.. صور

آمنة يطلق إشارة البدء في مبادرة السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة.. صور

محافظ الشرقية ينقل عجوزا بسيارة شرطة لمقر التضامن الاجتماعي لاستخراج معاش تكافل

وزير التنمية المحلية يفتتح 8 مشروعات خدمية بالوادى الجديد بتكلفة 17 مليون جنيه

فيديو

الفيروسات الكبدية: الرجال أقل مشاركة في حملة المسح الشامل ..فيديو
عبد القادر شهيب: الحرب ضد مصر مازالت مستمرة ولن تتوقف.. فيديو
هشام عطية: نسعى لتحويل دراسة الإعلام إلى حالة تعليمية ومهنية.. فيديو
ضبط مصنعين لتصنيع الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بالجيزة .. فيديو وصور
توقعات تفاؤلية من صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟