أصالة تهنئ زوجها طارق العريان على إنستجرام: بطل يا تيتو

هنأت الفنانة اصالة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" زوجها المخرج طارق العريان لتكريمه فى احدى المهرجانات العربية .



نشرت اصالة قائلة " بكلّ تفاصيلك بطل ياتيتو، النجاح لازم يكون توأم الطموح، والتقدير توأم الإبداع، والتكريم لمن يستحقّ، وأنت تستحقّ وتستحق وتستحقّ "





يذكر أن المخرج طارق العريان، يُحضِّر لبدء العمل في الجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق"، مع المؤلف صلاح الجهينى، والفنان أحمد رزق.