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فيديو نادر لـ ميلانيا ترامب تتنبأ فيه بمنصب السيدة الأولى منذ 20 سنة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:18 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات أرشيفية منذ 20 عاما لقاء تلفزيونيا لقناة "إيه بي سي" الأمريكية مع زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، حيث كانت تفكر حينها عن دورها كسيدة أولى منذ عقدين من الزمان.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" قالت ميلانيا ترامب التي كانت بعمر 26 عامًا حينها لمضيفها التلفزيوني دون داهلر خلال أول لقاء تلفزيوني لها في 3 ديسمبر عام 1999: "سوف أكون تقليدية جدا مثل زوجة الرئيس الأسبق جون كينيدي".

وأوضحت ميلانيا حين كانت تواعد صديقها دونالد ترامب الذي تزوجته في وقت لاحق في عام 2005 "سأدعمه" مضيفة: "سأفعل الكثير من الالتزامات الاجتماعية".

وأفادت الصحيفة بأن الحقيقة الصارخة للموقف قد تكون مختلفة قليلًا عما كانت تتوقعه ، على الأقل حتى الآن ، اختارت هي وجاكي الوقوف إلى جانب رجالهما على الرغم من انتشار الشائعات خيانتهما.

ورغم أنها لم تعط الكثير من المصداقية لهذا النوع من القصص، إلا أن ميلانيا كشفت عن بعض الإحباطات التي شعرت بها إزاء دور السيدة الأولى في مقابلة جديدة مع توم لامتاس في برنامج 20/20، الذي تم بثه يوم الجمعة.

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