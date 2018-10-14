محمد سالم لــ صدى البلد: الزمالك خطفني من أمام بوابة الأهلي.. ظُلمت في القلعة البيضاء.. وسأعود لمنتخب مصر

- انتقالك الى بتروجيت طريق للعودة للزمالك أم أن الرحيل سيكون بلا عودة؟





أنا رفضت الزمالك هذا الموسم،لانه كان يريد ان يجدد اعارتي لاحد الاندية،الا انني رفضت واخترت نفسي.



- حلم الاحتراف يغازل جميع اللاعبين.. هل مازلت تتمسك بهذا الحلم؟

حلم الاحتراف لم يغب عن ذهني حتى اعود للتفكير فيه، الاحتراف الفترة المقبلة سيكون هو "نمبر وان" بالنسبة لي، وأطمح ان احقق هذا الحلم بعدما أنضم الي منتخب مصر.



- حدثنا عن مشوارك مع المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول؟

انضممت الي المنتخب الاولمبي وقتما كنت في المقاولون العرب، كنت تحت قيادة المدرب حسام البدري في التصفيات المؤهلة الي الاولمبياد وكنت المهاجم الاساسي لمنتخب مصر وسجلت ما يقارب من 10 او 11 هدفا في تلك الفترة.



وفي المنتخب الاول كان انضمامي في عهد المدرب شوقي غريب وشاركت في مباراتي السنغال وتونس وكنت في قائمة باقي المباريات.



- خافيير اجيري أكد في وقت سابق أن لاعبي الدوري سيكونون الشريحة الاساسية للمنتخب.. ما تأثير هذا التصريح عليك؟

تصريح ممتاز من مدير فني محترم له رؤية فنية واضحة شاهدها الجميع في مباراتي النيجر وسوازيلاند ويستطيع الجميع ان يتنبأ بمستوى متميز للفراعنة تحت قيادته.



وتصريحاته بالنسبة لي تكشف ان الطريق مفتوح امام انضمامي الي كتيبة الفراعنة والعودة من جديد الي صفوف المنتخب الاول، خاصة ان المنتخب يعاني من ازمة بالوقت الحالي في مركز رأس الحربة الصريح، لذلك سأعمل بكل طاقتي من اجل العودة من جديد الي صفوف منتخب مصر.



- كنت على وشك الانضمام لصفوف الأهلي.. ولكن في النهاية أعلن الزمالك عن الحصول على خدماتك.. كيف جرى الامر في ذلك الوقت؟

الزمالك خطفني من أمام بوابة النادي الاهلي، في هذا التوقيت أنهيت كافة الامور مع النادي الاهلي ومع الكابتن علاء عبدالصادق وكان يتبقي التوقيع على العقود الرسمية،الا ان نادي الزمالك تدخل في اللحظات الاخيرة وحسم الامر لصالحه.



الزمالك قدم عرضا اعلى ماديًا من النادي الاهلي واعلى ايضًا من بعض عروض الاحتراف التي وصلت لوكيلي في هذا الوقت ولكن رفضها مجلس ادارة المقاولون العرب لضعف المقابل المادي، وكان التنافس بين الاهلي والزمالك حتى رأيت ان الزمالك الاكثر جدية في التعاقد وهو من قدم اعلى عرض ولذلك وافقت على الانضمام اليه.



- ما عوامل غيابك عن المشاركة مع الزمالك؟

العوامل كانت بعيدة كل البعد عن كرة القدم والفنيات، اهمها تغيير المدربين،عندما كنت احصل على ثقة اي مدير فني بالزمالك اعلم في اليوم التالي انه رحل عن الفريق وسيأتي مدير فني جديد، وذلك اثر عليا بشكل سلبي بالتأكيد.



وأحيانا كان هناك عوامل تبعدني عن المشاركة بعيدا عن الفنيات وكانت تتمثل في اشخاص داخل نادي الزمالك وامور جانبيه كانت تجعلني خارج حسابات المدربين.



- هل ندمت على تجربة الزمالك؟

تعرضت للظلم الشديد في الزمالك،انا انضممت للقلعة البيضاء وانا احد افضل مهاجمي مصر، ولكن بسبب الظلم تأخرت كثيرًا ومستواي تراجع وهذا ما جعلني اختار الرحيل عن الفريق والبحث عن انطلاقة جديدة ولذلك استغنيت عن مستحقاتي المتأخرة حتى يسمح النادي لي بالرحيل.



- إذا عاد بك الزمن وجاء عرضان من الزمالك والاهلي.. ستختار الانضمام لأي منهما؟

الظروف هي من ستحكم في هذا الوقت،الظروف هي التي تجبرك على امور كثيرة في حياتك المهنية،فعلى سبيل المثال عند اختياري للزمالك كانت الافضلية له وكان الاهلي يملك 5 او 6 مهاجمين لذلك كنت متأكدا أنني لن احصل على فرصة مطلقًا.. الظروف هي من تحكم الاختيارات دائمًا.

أحد لاعبي الدوري الممتاز المتميزين الذي طمح للعب في أحد قطبي الكرة المصرية وسعى الي ذلك ووصل الي مبتغاه عندما انضم الي نادي الزمالك، الا ان الامور البعيدة عن كرة القدم كانت تقف حائلا بينه وبين تقديم أفضل مستوياته.محمد سالم احد نجوم الدوري الممتاز 2015\2016، ولاعب المقاولون العرب والمنتخب الاولمبي في ذلك الوقت،كان يصنف من اسرع مهاجمي الدوري بالوقت الحالي وكان محل صراع بين الاهلي والزمالك على ضمه، بالاضافة الي عروض الاحتراف التي توالت عليه في ذلك التوقيت،الا ان الفريق الابيض هو من ظفر بخدمات نجم ذئاب الجبل لينضم الي القلعة البيضاء.لم يكن محمد سالم صاحب حظ وفير في الزمالك حيث لم يشارك سوى في 6 مباريات فقط،سجل خلالها هدفا وحيدا، وهو عكس ما كان متوقعا من احد نجوم الدوري الممتاز في ذلك الوقت، وهو ما رفضه "سالم" أيضًا لذلك قرر ان يخرج من الجنة البيضاء منتقلًا الي نادي الاتحاد السكندري، ومن بعدها يعود للزمالك من جديد ولكنه لم يستطع اثبات نفسه وسط الظروف التي كان يمر بها الفريق ليقرر الرحيل عن الزمالك،ولكن رحلة دون عودة، رحلة يبحث فيها عن عودة مجده من جديد،وذلك في نادي بتروجيت.أي لاعب رغبته ستكون العودة من جديد الي الزمالك وهو ما اشعر به احيانًا، ولكن ما يدور في داخلي انه يجب ان يعود اسم محمد سالم من جديد، يجب ان اعود الي مستواي المعهود وأعود من جديد للانضمام الي منتخب مصر والعمل على ذلك قبل التفكير في العودة الي صفوف الزمالك.