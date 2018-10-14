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بسنت فهمي: إشادة صندوق النقد بالاقتصاد المصري تعتمد على حقائق.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:52 م
الخبيرة الإقتصادية
الخبيرة الإقتصادية بسنت فهمى
حمزة شعيب
قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، إن إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري، واقع اعتمد على أرقام ومؤشرات حقيقية معلقة« صندوق النقد مؤسسة دولية ولا تجامل».

وتابعت فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» «المؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد، حيث انخفضت معدلات البطالة، وارتفاع معدل النمو»، مشيرة إلى أن مصر استطاعت تحقيق نتائج اقتصادية في ظل خوضها حرب. 
 
وأضافت عضو مجلس النواب «مصر أصبحت الدولة الأولى في جذب المستثمرين بالمنطقة، وهو ما يدعو إلى ضرورة تطوير قطاعات الزراعة والسياحة والمزارع السمكية».

وعلقت عضو مجلس النواب على قرار وزيرة الصحة بإعادة تشغيل بعض مصانع الأدوية المتوقفة " قرار إيجابي ويجب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتقليل التكلفة.

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