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اقتصاد

بسنت فهمي: مصر تتحوط للحصول على القمح مستقبلا بالأسعار الحالية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:03 م
القمح
القمح
محمد صبيح
قالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبير المصرية إن الحكومة تسعى من خلال التفاوض مع بنكين خليجيين لتنفيذ آلية التحوط من تقلبات أسعار القمح إلى تأمين احتياجات مصر من القمح ضد التقلبات في الأسعار العالمية.

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ صدى البلد أن التحوط من تقلبات أسعار السلع يطبق على كل أنواع السلع الاستراتيجية منها البترول والأرز وغيرها من السلع الأساسية وتمثل أمن غذائي للشعوب.

ولفتت إلى أن البنوك التي تتفاوض معها مصر هي أحد أطراف التعاقد مع المنتجين؛ لضمان الحصول على القمح في المستقبل بالأسعار العالمية الحالية وفقا للتعاقد الذي سيبرم حاليا.

وقالت شبكة بلومبرج الأمريكية إن مصر تدرس التحوط من تقلبات الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة المقبلة، ونقلت الشبكة عن مسؤول- طلب عدم الكشف عن اسمه- قوله إن مصر تتحدث بالفعل مع بنك واحد على الأقل، حول إمكانية التحوط من تقلبات الأسعار العالمية للقمح، "لكننا لا نزال في المراحل الأولى من هذه الخطة".

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