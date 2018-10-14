بسنت فهمي: مصر تتحوط للحصول على القمح مستقبلا بالأسعار الحالية

قالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبير المصرية إن الحكومة تسعى من خلال التفاوض مع بنكين خليجيين لتنفيذ آلية التحوط من تقلبات أسعار القمح إلى تأمين احتياجات مصر من القمح ضد التقلبات في الأسعار العالمية.





وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ صدى البلد أن التحوط من تقلبات أسعار السلع يطبق على كل أنواع السلع الاستراتيجية منها البترول والأرز وغيرها من السلع الأساسية وتمثل أمن غذائي للشعوب.





ولفتت إلى أن البنوك التي تتفاوض معها مصر هي أحد أطراف التعاقد مع المنتجين؛ لضمان الحصول على القمح في المستقبل بالأسعار العالمية الحالية وفقا للتعاقد الذي سيبرم حاليا.



