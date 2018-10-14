حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم .. صور

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة حفل استقبال الطلاب الجدد تحت إشراف الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية بحضور الدكتور ابتسام محمد عبداللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرام على وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





ورحبت الدكتورة صفاء أحمد عميدة الكلية بالطلاب الجدد والقدامى مهنئةً بالعام الجامعى الجديد ومؤكدةً على حرص الكلية على بناء خريج قادر على التميز من خلال توفير بيئة علمية وثقافية حيث إن الكلية تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى شهر يوليو الماضى لتطبيق معايير الجودة ما يؤكد على تميز الكلية موجهةً الطلاب بأهمية الانتظام فى حضور المحاضرات وبذل الجهد والابتكار.



