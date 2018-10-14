الفنانون ينعون والد المطرب فارس كرم: إن شالله روحو تكون بالسما

نعى عدد من المطربين، والد المطرب اللبناني فارس كرم، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال رامي عياش: "بكل أسى وحزن تلقيت خبر وفاة والد الفنان فارس كرم.. العوض بسلامتك يارب، وعسى أن تكون خاتمة أحزانك ويطول بعمر الوالدة".
بينما قالت نيللي مقدسي: "الله يرحم والدك يا غالي ويصبركم على مصابكم الأليم، وإنشالله روحو تكون بالسما. زعلت كتير على خسارتك".
وأما المطرب صابر الرباعي فقال: "البقاء لله حبيبي فارس في رحيل والدك الله يرحمه ويكون مثواه الجنة، الله يصبركم ويصبر كل الأهل".
وقالت المطربة نجوى كرم : "الله يرحمك يا أبو فارس كنت عزيز كثير على قلبى".
يذكر أن آخر أعمال فارس كرم هو كليب أغنية "بدنا نولعها" من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان.