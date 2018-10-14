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فن

حمد القطان يطرح ثاني كليباته من مصر بعنوان متى تشتاق

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:09 م
صدى البلد
شيرى نبيل
طرح النجم حمد القطان، ثانى كليباته بعنوان "متى تشتاق" وهى ضمن خطته الفنية والتى فضل ان تكون من مصر، لحبه الشديد وتعلق بـ "أم الدنيا"، والأغنية من كلمات حسن عبيد، وألحان سلطان السيف، وتوزيع مكس عثمان عبود، وإشراف تركى العتيبى، وإنتاج "بيرد آي" للمنتج محمد الدياسطى، وإخراج محمد الحمادى.

وكان حمد القطان، طرح مؤخرا كليب "مسافة السكة" والذى شاركه الغناء فيها ملحن الأغنية ناصر الصالح، وهى من إخراج محمد الحمادى فى ثانى تعاون يجمعهما سويًا، وحقق نجاحًا كبيراص فى الخليج ووصلت لأكثر من مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" خلال يومين فقط، وهى من إنتاج "بيرد آى"، وكتب كلماتها خالد العوضى، وتوزيع موسيقى وميكس تميم، وماستر أمير محروس، كما يُحضر حاليا حمد القطان لإطلاق أكثر من أغنية باللهجة المصرية وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان حمد القطان قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية من خلال الأغنيات التى قدمها فى الخليج مثل أغنية "مافى أحد"، والتى تخطت لأكثر من 80 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، كما وصلت أغنيته "لو على" لـ 36 مليون مشاهدة، و"وين وين" إلى 12 مليون مشاهدة.

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