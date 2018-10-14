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أخبار العالم

السعودية تشكر الجميع وترامب.. لهذا السبب

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:07 م
السفارة السعودية
السفارة السعودية في واشنطن
وكالات
كتبت السفارة السعودية بواشنطن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن السعودية تعرب عن تقديرها للجميع بما في ذلك الإدارة الأمريكية "لعدم القفز إلى النتائج" بشأن التحقيق في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وفي وقت سابق، وصف رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الهجمات التي تقودها تركيا حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بأنها حملة مؤدلجة وسعي خاسر من قبل عدد من وسائل الإعلام العالمية، هدفها محاولة إيجاد ثغرة لمهاجمة المملكة.

وقال آل الشيخ، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية على «تويتر» لموقع الشورى، إن «الهجمة على المملكة العربية السعودية التي تقودها بعض وسائل الإعلام لا يمكنها أن تحول الحقائق ولا أن تشتت نظر كل ناشد لها في زمن بات الوصول للمعلومة متاح لكل فرد».

وأضاف رئيس مجلس الشورى السعودي، في تصريحات صحفية، أن «المملكة العربية السعودية منذ نشأتها وحتى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي تصد هجمات مفتعلة من خلال وسائل مؤدلجة تسعى بكل ما أوتيت من قوة وحضور إلى إيجاد ثغرة تهاجم من خلالها المملكة ولو عبر افتراءات وتسريبات أو أوهام يفكر بها كاتبوها ومحرروها».

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