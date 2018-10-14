علي جمعة يوضح حكم الأكل بالقدم لذوي الاحتياجات الخاصة

قالت مُتصلة تدعى «رحاب» من ذوي الاحتياجات الخاصة -مقطوع يداها-، إنها لا تستطيع الأكل إلا بالقدم حال عدم تواجد أحد يساعدها متسائلة عن الحكم الشرعي في ذلك، وأيضًا عن حكم اقتراضها ذهبًا من شخص وسداده بزيادة 10% لشراء جهاز تعويضي لها؟.



وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق السابق، أنه لا مانع شرعًا من الأكل بالقدم نظرًا لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه لا يجوز رد قرض الذهب بالزيادة لأنه عين الحرام، والربا الذي ليس فيه كلام، متابعًا: «الحاجة لا تُحل المحرمات، ولكن ما يُحل الحرام هو الاضطرار فقط، أي أنها حال عدم فعلها ذلك تموت.



