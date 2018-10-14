جونيور عن رحيل رونالدو: أنا ألعب بجوار مودريتش أفضل لاعب في العالم

علق فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن الفترة التي يقضيها مع الفريق الملكي وهل أفتقد اللعب بجوار كريستيانو رونالدو من خلال تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية خلال الفترة التي يقضيها مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا في تشيلي



وقال جونيور عند سؤاله هل افتقد فرصة اللعب إلى جانب كريستيانو: "كنت أود أن ألعب إلى جانبه ، لكنني ألعب إلى جانب مودريتش أفضل لاعب في العالم ومن ثم كريم بنزيمة، وهم اللاعبون الذين أريد اللعب معهم ".



وعن اللعب لريال مدريد وهو في سن صغير أضاف: "من الجيد لعب كرة القدم إلى جانب أفضل اللاعبين وأن يكون في نادي مثل ريال مدريد الذي لا يقدر بثمن إنه حلم لأي طفل صغير، لكني هنا أركز فقط على واجباتي مع المنتخب الوطني ".

