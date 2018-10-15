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ديني

الإفتاء تكشف عن عقوبة عدم التجاوب والترحيب مع واصل الرحم

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الحنيف نهى عن قطع الرحم، بل وأمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بصلتها، لما لها من فضل وثواب عظيم في الدنيا والآخرة.

وأضافت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: صِلْ رحمك وقِفْ بجانبهم، ولو لم تجد ترحابًا منهم، وابتغِ الثواب من عند الله، منوهة بأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حذر من قطع الرحم أو عدم التجاوب مع من يصلها.

واستشهدت بما رواه مسلم ورد عن أبى هريرة أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي قرابةً أصلهم ويقطعونني، وأُحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لئن كنت كما قلت فكأنما تُسِفُّهم الْمَلَّ ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك»، مشيرة إلى أن معنى تُسِفُّهم الملَّ: أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم.

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