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اليوم .. أوقاف قليوب تنظم قافلة دينية بالمدارس لتوعية التلاميذ بآداب وسلوكيات الإسلام

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:10 ص
أوقاف قليوب تنظم
أوقاف قليوب تنظم قافلة دينية
إبراهيم الهوارى
تنطلق اليوم الاثنين أولى فعاليات القوافل الدينية التى تنظمها مديرية الأوقاف بالقليوبية بعدد من المدارس بقليوب
وقال الشيخ موسى حسن موسى مدير أوقاف قليوب إن الإدارة ستبدأ من اليوم تنفيذ خطة التوعية الدينية لتلاميذ المدارس لشهر أكتوبر.

وأوضح موسى أن خطة التوعية تستهدف تبصيرهم بتعاليم دينهم الصحيحة وتوجيه سلوكياتهم نحو ما فيه بناء شخصيتهم وتنوير عقولهم ليكونوا مواطنين صالحين قادرين على خدمة وطنهم وأنفسهم.

وأشار إلى أن الإدارة بصدد تنفيذ 32 قافلة دينية بمراحل التعليم قبل الجامعي بمدارس قليوب يؤديها كبار علماء الأوقاف ممن اختارتهم الإدارة بعناية وتتوفر فيهم القدرة على التواصل مع التلاميذ والإلمام الكافي باحتياجاتهم العقلية والسلوكية لتزويدهم بما يحتاجونه من قيم وآداب الإسلام الكفيلة بهدايتهم إلى ما فيه صلاحهم.

وأوضح موسى أن الإدارة اختارت عددا من الموضوعات الحيوية المتعلقة بالعملية التعليمية وتنشئة الطلاب على الممارسات السليمة ليتناولها العلماء مع التلاميذ خلال القافلة التي يتم تنفيذها كل يوم اثنين أسبوعيا.

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