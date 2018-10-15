اليوم.. محافظ القليوبية يشهد حفل تخرج 150 قيادة محلية

يشهد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم الإثنين، مراسم الاحتفال بتخريج 150 قيادة شبابية ومحلية، شاركت فى البرنامج التدريبى لتأهيل القيادات المحلية والإدارية والسياسية الذى نظمه مركز النيل للإعلام بالتعاون مع وحدة التدريب بديوان عام المحافظة، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية فى الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر 2018.





كما يشهد الاحتفالية الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمستشار عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة مايسة عشماوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة.



