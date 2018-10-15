الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي الثلاثاء .. المحافظ يعلن انتهاء جميع الاستعدادات .. حفل فنى بمكتبة مصر العامة وعرض رياضى بالزي العسكرى وافتتاح معرض مجمع لمنتجات المدارس العسكرية.. أبرز الفعاليات

- محافظ الإسماعيلية:

- العيد الوطني يوافق ذكرى المقاومة الشعبية وانطلاق الشرارة الأولى ضد الاحتلال - برنامج الاحتفالات يستمر من 16 حتى 22 أكتوبر الجارى - مديرية الشباب والرياضة تنظم احتفالية كبرى بهذه المناسبة









أعلنت محافظة الإسماعيلية إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة للإحتفال بعيدها القومى، والذى يوافق السادس عشر من أكتوبر، -ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية وانطلاق الشرارة الأولى ضد الاحتلال البريطاني ومعركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية ضد معسكرات الإنجليز عام 1951 وحريق "النافى" المجمع التجارى للجيش الإنجليزى.





وأعلن اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من وضع كافة الترتيبات والتجهيزات واتخاذ كافة التدابير الخاصة باحتفالات المحافظة بعيدها القومى.





وأضاف أن فعاليات برنامج الاحتفالات هذا العام تستمر على مدى الفترة من الثلاثاء الموافق 16 من أكتوبر الجارى وحتى يوم الاثنين 22 أكتوبر.





وتبدأ الاحتفالات صباح يوم الثلاثاء من مدرسة السادات الثانوية العسكرية بحضور طابور الصباح مع الطلاب وتقديم عرض رياضى بالزى العسكرى وعرض فيلم تسجيلى عن يوم 16 أكتوبر 1951 وافتتاح معرض مجمع لمنتجات المدارس العسكرية.





وفى الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء يتم افتتاح معرض للفنون التشكيلية بعنوان "رايات النصر" بالبهو الرئيسى لقصر ثقافة الاسماعيلية ثم تليه فى الثامنة مساء الاحتفالية الفنية الكبيرة بمسرح القصر والتى تحييها فرقتى الإسماعيلية للموسيقى العربية وأوركسترا الحلم لفريق جامعة قناة السويس.





كما يتضمن برنامج الاحتفالات تنظيم حفل فنى بمكتبة مصر العامة فى السابعة مساء الخميس 18 من أكتوبر تحييها فرقة أطفال الفنون الشعبية.





وفى الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد الموافق 21 من أكتوبر الجارى يقام عرض خاص لمركز الوثائق بمكتبة مصر العامة.





ويوم الاثنين الموافق 22 من أكتوبر الجارى فى الساعة السابعة مساء تنظم مديرية الشباب والرياضة احتفالية خاصة بهذه المناسبة بمسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات تتضمن معرضًا للفنون التشكيلية وأوبريت غنائيًا استعراضيًا وفقرات شعرية.





هذا ويحمل تاريخ 16 أكتوبر ذكرى تخلد مقاومة أبناء المحافظة للاحتلال البريطاني في عام 1936.





وفي هذا اليوم أحرق أبناء المحافظة مبنى" النافى" وهو أحد المبانى التى خصصت بميدان عرابى لخدمة القوات البريطانية وعائلاتهم، ولفظة النافى مأخوذة من الكلمة الإنجليزية NAVY والتى تعنى البحرية فمبنى النافى (N.A -A.F.I) جاء اسمه من الحروف الأولى للعبارة التالية.





وقد كان جنود البحرية الملكية البريطانية فى قاعدة قناة السويس يتوافدون على هذا المكان هم وعائلاتهم للتسوق والترفيه،وللعلم ان نوادي النافي او فروع النافي كانت منتشرة داخل محافظة الاسماعيلية مثل مدينة الاسماعيلية وفايد وكسفريت وكانت هذه المنشأة ضخمة وتحوى العشرات من المحلات التجارية والترفيهية والتى يباع فيها كل ما يحتاجه الانجليز، كما كان يحتوى على بار وكافتيريا.





وفى 16 أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات تضم طلاب الاسماعيلية الثانوية وعمال شركة الكوكاولا وايضا عمال السكك الحديدية فى الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزى وبعد إلغاء معاهدات 1936 حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية، وانضم إليهم عدد من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين فى الشركات الأجنبية وتم حرق هذا المول تعبيرا عن الغضب الشعبى.





وحول ملكية النافى للإنجليز تضاربت الأقوال فهناك من ذكر أن الملكية كانت لمجموعة من التجار المصريين واليونانيين وذلك باستغلال وجود جنود البحرية الإنجليزية فى قاعدة قناة السويس، والبعض الآخر قال إن المول أنشأته البحرية الإنجليزية لجنودها للترفية عنهم وقضاء احتياجاتهم، وفى كلا الحالتين أن المول المسمى بالنافى تم حرقه فى هذا اليوم وكانت بداية لتلاحم الشعب مع الفدائيين فى منطقة القناة وبعدها بشهور قليلة وبالتحديد فى 25 يناير 1952 كانت المعركة الشهيرة معركة الشرطة ضد الاحتلال الإنجليزى فى نقطة شرطة البستان وهى لا تبعد كثيرا عن واقعة حرق النافى بميدان عرابى.





ومحطة سكة حديد الإسماعيلية والموجودة حاليًا بميدان عرابى وسط مدينة الإسماعيلية وهى المحطة الرئيسية، أنشئت مع بداية إنشاء مدينة الإسماعيلية عام 1868، وافتتاحها عام 1869 أى بعد عام واحد، وتغيرت معالمها مرتين وعمرها الآن 149 سنة.





وتم اختيار أهم ميدان وسط المدينة، وهو ميدان "الملكة نازلى" ميدان عرابى حاليًا، وإنشاء 9 أبواب للمحطة فى شكل هندسى على الطراز الفرنسى، وحولها مظلة ذات أعمدة حديدية مثبتة فى قواعد المبنى من الجهات الأربعة.





وفى سنة 1918 وفى أحداث ومظاهرات واحتجاجات احترقت محطة سكة حديد الإسماعيلية وتهدمت جدرانها، وفى عام 1919 تم إعادة بناء المحطة من جديد، وشهدت محطة سكة حديد الإسماعيلية العديد من الأحداث.





وفى 16 أكتوبر 1951 اندلعت مظاهرات الطلبة والفدائيين، والتى تم خلاله حرق مبنى النافى" جمعية للمنتجات البحرية لجنود الاحتلال الإنجليزى وأسرهم، والذى كان موجودًا بمحيط محطة سكة حديد الإسماعيلية.





وفى 25 يناير 1952 شهدت خروج ما تبقى من قوات البوليس المصرى بعد معركة مع قوات الاحتلال الإنجليزى، والذين تم ترحيلهم عبر سكة حديد الإسماعيلية إلى القاهرة.



