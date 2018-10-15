زوجة تشكو: اكتشفت أن زوجي نصاب فهل أطلب الطلاق؟.. وعلي جمعة يرد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في حال أذنب الزوج أو ارتكب معصية، فهذا لا يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق منه.



وأضاف «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «اكتشفت أن زوجي نصب على الناس في مبلغ فهل أطلب الطلاق؟»: لا تطلبي الطلاق، فليس على كل زوجة تعرف عن زوجها أنه يرتكب معصية كشرب الخمر أو أن ينحرف أو يسرق أو ينصب على آخرين، ليس لها أن تطلب منه الطلاق.



وأوضح أن تكوين الأسرة هو من أجل السكينة وتربية الأبناء والنفقة وحل الاستمتاع بين الزوجين وأمور أخرى كثيرة، مشيرًا إلى أنه على الزوجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالدين النصيحة، والاستمرار على هذا والمداومة عليه إلى أن يمن الله سبحانه وتعالى على الزوج بطاعته، وهدايته، وليس بخراب البيوت.



